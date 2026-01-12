Teknisk offertingenjör
Gillar du att kombinera teknik, kund dialog och affärsmässighet? Trivs du när du får sätta dig in i kundens behov, analysera tekniska lösningar och bidra till att rätt erbjudande landar på rätt plats?
Då kan rollen som teknisk offertingenjör hos Fagerberg vara helt rätt för dig.
På Fagerberg skapar vi ett perfekt flöde varje dag - i våra processer, våra samarbeten och vårt sätt att möta människor. Vi är processindustrins bäste vän och hjälper våra kunder att mäta, styra och optimera sina flöden. Det har vi gjort i över 125 år, med nyfikenhet, framåtanda och stort tekniskt kunnande som drivkraft.
Vi tror att vår framgång handlar lika mycket om människorna som om tekniken. Vi har förmodligen fler leenden än ventiler på lager - och då har vi ändå rätt många hundra kvadrat lagerhyllor.
Din roll
Som teknisk offertingenjör blir du en viktig del av vårt team som arbetar med offerthantering och teknisk rådgivning inom ventiler och automation. Du tar emot och analyserar förfrågningsunderlag från kunder, säkerställer att rätt information finns på plats och utformar tekniskt och affärsmässigt genomtänkta offerter.
Du arbetar nära våra utesäljare, produktspecialister och kollegor inom bland annat projekt, inköp, logistik och produktion. Rollen ger stort eget ansvar, men också ett nära samarbete i ett team där vi gärna hjälper varandra.
Som ny hos oss får du en gedigen introduktion med intern utbildning i våra produkter och system, samt möjlighet att skugga en mer erfaren kollega i teamet.
Du kommer bland annat att:
Utarbeta anbud som tekniskt motsvarar kundens krav - med rätt produkt på rätt applikation.
Arbeta med prisberäkningar och tekniska kalkyler.
Dimensionera ventiler och föreslå lämpliga lösningar.
Vara rådgivande gentemot kunder i frågor kring ventillösningar och applikationer.
Ha daglig kontakt med leverantörer via telefon och mejl.
Hantera orderläggning vid behov.
Vid större förfrågningar ta en samordnande roll, ibland med projektledande inslag.
Vem vi tror att du är
Du har ett starkt tekniskt intresse och tycker om att förstå hur saker fungerar - särskilt i gränslandet mellan teknik och affär. Du är trygg i dialogen med kunder och trivs i en roll där struktur, noggrannhet och service går hand i hand.
Vi tror att du:
Har eftergymnasial utbildning, gärna med teknisk inriktning inom exempelvis automation eller styr- och reglerteknik.
Har minst några års erfarenhet från en säljinriktad eller teknisk roll.
Är strukturerad, kommunikativ och lösningsorienterad.
Har goda kunskaper i Officepaketet.
Behärskar svenska och engelska obehindrat i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
Arbetat i affärssystem, gärna Business Central eller Navision.
Erfarenhet av CRM-system, exempelvis LIME.
Tidigare arbetat mot processindustrin.
Varför Fagerberg?
Hos oss får du arbeta i ett familjärt och stabilt företag där omtanke, kvalitet och utveckling går hand i hand.
Du får en trygg anställning, ett starkt kollegialt sammanhang och möjlighet att utvecklas tillsammans med erfarna kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap.
Vi strävar efter mångfald och välkomnar människor med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv. Vi är övertygade om att olikheter berikar vår kultur, stärker vårt samarbete och bidrar till nya idéer.
Känner du att du vill vara med och skapa det perfekta flödet?
Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Om anställningen
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Enligt överenskommelse, våren 2026
Plats: Frölunda, Göteborg
Rekrytering: Hanteras av Fagerberg direkt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
