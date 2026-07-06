Teknisk montör
Onepartnergroup Ggvv AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Gislaved Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Gislaved
2026-07-06
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Onepartnergroup Ggvv AB i Gislaved
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Vi söker tekniska montörer till vår kund i Hillerstorp. Som montör jobbar du i team med att färdigställa olika typer av teknisk utrustning.
Vem är du?
Som person är du noggrann, teknikintresserad och positiv. Du är trygg och anpassar dig snabbt till olika arbetsuppgifter, arbetsmiljöer. Du har en god social förmåga och är serviceinriktad att arbeta både i team och självständigt är något du bemästrar väl. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete i produktion och god förståelse hur arbetet inom en produktion hänger samman.
Vi ser även att du;
Kan läsa och förstå ritningar
Kan behärska en skruvdragare
Ha truckkort
Behärska svenska i tal och skrift
Kan arbeta hela sommaren
Arbetstid; Dagtid
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
Välkommen med dig ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Onepartnergroup Ggvv AB
(org.nr 556843-2230), https://www.onepartnergroup.se/
334 32 ANDERSTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Kompetensansvarig
Jennie Gunnarsson jennie.gunnarsson@onepartnergroup.se +46709282298 Jobbnummer
9993492