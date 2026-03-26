Teknisk kravsamordnare inom anläggningsinformation
Avaron AB är ett växande konsultbolag specialiserat på att matcha rätt kompetens med marknadens mest intressanta uppdrag. Som anställd hos Avaron arbetar du ute hos våra kunder - du får tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen och utvecklingsmöjligheterna som konsultrollen erbjuder.
Om uppdraget
Du kliver in i ett viktigt delprojekt inom en samhällskritisk verksamhet i energisektorn där anläggningsinformation behöver moderniseras och struktureras för att fungera bättre i både projekt och förvaltning. Fokus ligger på krav kopplade till ritnings- och dokumenthantering, geodata och BIM.
Här får du en koordinerande roll med stort ansvar att skapa en tydlig, spårbar och framtidssäker kravbild. Du arbetar nära projektledning, förvaltning, specialister och andra intressenter, leder en arbetsgrupp och driver arbetet med att förtydliga vilka krav som är mest väsentliga. Uppdraget passar dig som trivs med att kombinera struktur, teknisk förståelse och samordning i en verksamhet under utveckling.
ArbetsuppgifterAnalysera och strukturera befintliga kravdokument inom ritnings- och dokumenthantering samt geodata.
Omarbeta och uppdatera krav så att de stödjer både nya arbetssätt och aktuella behov i verksamheten.
Identifiera och åtgärda utdaterade, otillräckliga eller motstridiga krav i tekniska riktlinjer och styrdokument.
Säkerställa att kravställningen täcker dokumentations- och informationsbehov för relevanta anläggningstyper samt geodata.
Tilldela och hantera unika krav-ID:n för att skapa spårbarhet mellan krav, dokument och tillämpning i projekt och förvaltning.
Samarbeta med interna intressenter och utvalda leverantörer för att kvalitetssäkra och förankra kravbilden.
Leda och samordna en arbetsgrupp med specialistkompetens inom olika anläggningstyper.
Utveckla och implementera arbetssätt för systematisering, uppdatering och kommunikation av kravdokumentation.
KravHögskole- eller universitetsutbildning om minst 3 år inom teknik, IT, samhällsbyggnad eller annan likvärdig utbildning.
Minst 5 års arbetslivserfarenhet i rollen som projektledare, delprojektledare, uppdragsledare eller motsvarande roll inom teknik anläggningsdokumentation.
Minst 5 års erfarenhet som kravhanteringsspecialist, kravsamordnare eller motsvarande roll inom teknisk anläggningsdokumentation.
Minst 3 års erfarenhet under de senaste 8 åren av systematisk kravhantering och strukturering av krav i kravdatabas, exempelvis IBM DOORS, Polarion, Jira eller liknande verktyg inom teknisk anläggningsinformation.
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med och tillämpa relevanta branschstandarder för ritnings- och dokumenthantering, exempelvis ISO 19650, BSAB och relevanta SS EN standarder.
Minst 3 års erfarenhet under de senaste 8 åren av kravhantering samt framtagning och eller uppdatering av tekniska kravdokument eller tekniska riktlinjer.
Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
Vana av att arbeta i miljöer med skyddsvärd information eller säkerhetsskyddade verksamheter, alternativt motsvarande erfarenhet från uppdrag med höga krav på informationssäkerhet.
Erfarenhet av att arbeta med unika krav-ID och spårbarhet mellan krav, kravdokument och tillämpning i projekt eller förvaltning.
MeriterandeMinst 3 års erfarenhet under de senaste 7 åren av kravhantering kopplad till 3D modeller och eller BIM modeller i bygg- eller anläggningsprojekt.
Minst 3 års erfarenhet under de senaste 7 åren av kravhantering kopplad till geodata, geodatabaser eller GIS baserade informationsflöden.
Minst 5 års erfarenhet av ritnings- och dokumenthantering från anläggningsprojekt inom energibranschen.
Minst 5 års erfarenhet under de senaste 7 åren av kravhantering i anläggningsförvaltning, där kravdokument och informationsstrukturer används aktivt i förvaltningsskedet.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension (4,5 % upp till 7,5 IBB samt 30 % på lön däröver)
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Så här ser processen ut:
Sök tjänsten med ditt CV via vår rekryteringsplattform Teamtailor - använd ansökningsknappen på denna sida.
Våra rekryterare granskar ditt CV mot kraven i annonsen - se till att det tydligt framgår hur du uppfyller varje krav. Vi kan komma att ställa kompletterande frågor.
Vi presenterar dig för kunden med ett skräddarsytt CV.
Kunden kallar till intervju eller meddelar att de går vidare med andra kandidater.
Om kunden vill gå vidare efter intervjun tecknar Avaron ett anställningsavtal med dig. Så ansöker du
