Teknisk koordinator
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Kulturjobb / Stockholm Visa alla kulturjobb i Stockholm
2026-03-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-13Om företaget
Vår kund är ett stabilt och växande teknikföretag som arbetar med avancerade motor- och maskinsystem. Bolaget levererar service, installation och underhåll till kunder inom flera samhällsviktiga branscher.
Med en stark teknisk kompetens och erfarenhet i branschen är de en uppskattad partner för sina kunder. Företaget präglas av en familjär kultur, hjälpsamma kollegor och ett genuint intresse för motorer, teknik och utveckling. Här får du arbeta i ett team där kunskapsdelning och stöd i vardagen är en självklar del av arbetsmiljön.Om tjänsten
Som teknisk koordinator blir du navet mellan teamet, kunder och leverantörer. Du ser till att kommunikationen flyter smidigt, att information når rätt personer och att processer följs på ett tydligt och strukturerat sätt. Du kommer att arbeta från deras jättehärliga, moderna kontor i Jordbro, med närhet till både kollegor och kunder.
Din vardag blir varierad och givande - du kommer att:
Koordinera tekniska frågor och projekt
Följa upp ärenden, mejl och dokumentation
Vara kontaktperson för kunder och leverantörer
Ansvara för inköp och beställningar av material till verkstad och service personal
Bidra till ett smidigt arbetsflöde och ge stöd till teamet
Vi söker dig som
Har teknisk erfarenhet och har vana av att förstå och hantera tekniska frågor
Har erfarenhet av koordination, administration eller projektstöd
Är strukturerad, självgående och lösningsorienterad
Trivs med att hålla koll på flera processer samtidigt
Har lätt för att skapa goda relationer med både kollegor, kunder och leverantörer
Har erfarenhet av inköp eller beställningar
Har vana av dokumentation och uppföljning av ärenden
Övrig information
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Kristina Maksimovic på kristina@kraftsam.se
I denna rekrytering samarbetar BOS Power med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "kraftsam 2193". Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Stockholm (visa karta
)
136 50 STOCKHOLM Arbetsplats
Kraftsam Kontakt
Rekryterare
Kristina Maksimovic kristina@kraftsam.se Jobbnummer
9795276