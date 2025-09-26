Teknisk IT-projektledare
Hösten gör sig påmind med friskare morgnar och kvällar. Nya möjligheter väntar - kanske är det nu du tar steget mot något nytt? Hösten är perfekt för nästa kliv i karriären, och hos oss på Nexer får du möjlighet att förverkliga dina ambitioner. Vi tror på nyfikenhet, förändring och framtidstro - och vi vill vara din plattform för just det.
Som konsult på Nexer får du arbeta med varierande uppdrag inom olika tekniker och branscher. Hos oss är varje uppdrag en chans att växa - vi tror stenhårt på utveckling. Vi tror också på en hållbar och långsiktig anställning, där kompetensutveckling och balans mellan arbete och fritid är självklara delar av vardagen.
Vem är du?
På Nexer i Karlskrona fortsätter vi att stärka vårt framgångsrika team - nu söker vi erfarna IT-projektledare med teknisk förståelse och god förmåga att skapa struktur, samarbete och resultat i komplexa uppdrag.
Vi söker dig som har minst fem års erfarenhet av teknisk projektledning i IT-miljö och som vill arbeta nära kundens verksamhet med att:
Leda IT-projekt från idé till implementering
Utveckla processer, system och arbetssätt
Driva projekt inom digitalisering, systembyten, molnresor eller integrationer
Stötta kunden i förändringsarbete och förbättrade arbetssätt
Som senior projektledare tar du en central roll i våra kunders digitala transformation. Du leder strategiskt viktiga projekt inom IT och informationshantering - från förstudie till implementering - och agerar länk mellan kund, tekniska specialister, försäljning och leveransorganisation.
Du har erfarenhet av att självständigt driva IT-projekt, exempelvis inom processkartläggning, systeminförande eller verksamhetsutveckling. Vi ser gärna att du arbetat enligt etablerade projektmetoder som PPS, Prince2, Scrum eller liknande, och erfarenhet från roller som projektledare, produktledare, Scrum Master eller kravanalytiker kan komplettera den här rollen på ett bra sätt.
Har du även erfarenhet från offentlig sektor är det ett stort plus.
Rollen kräver att du obehindrat kan kommunicera på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift. Det är en förutsättning för att lyckas i våra kunddialoger och i teamet.
Som person är du strukturerad och lösningsorienterad. Du trivs i en central roll i projekt och har lätt för att skapa förtroende. Du kommunicerar tydligt med olika målgrupper och håller ihop både detaljer och helhet. Du är van att arbeta självständigt, men gillar också att samarbeta med andra för att driva saker framåt.
Bli en del av vårt team på Nexer Karlskrona!
Vi söker nyfikna och engagerade kollegor som vill växa med oss. Här möts olika kompetenser inom både strategi och teknik - från utvecklare och arkitekter till projektledare, kravanalytiker och scrum masters. Vi är idag runt 35 personer med stark sammanhållning, men vill gärna bli fler. Hos oss får du en välkomnande miljö där varje individs styrkor tas tillvara, i en kultur med högt i tak, där vi stöttar varandra och har roligt tillsammans.
Vi arbetar i spännande uppdrag för offentlig sektor, industri, försvar och andra teknikintensiva verksamheter - både självständigt och i team, ofta i en flexibel hybridmiljö. Bland våra kunder finns välkända aktörer som INERA, Telenor, IKEA, HSB, NKT och SAAB, men också mindre och specialiserade bolag.
Vill du ha roligt på jobbet? Det har vi! Vi ordnar AW, spelar bowling, går på handbollsmatcher och samlas varje onsdag för frukost på vårt moderna kontor i World Trade Center.
Hos Nexer Karlskrona får du möjlighet att växa både i din yrkesroll och som person. Vi tror på balans och trygghet lika mycket som ambition och utveckling. Här är arbetsglädje och lärande alltid i fokus - och nu vill vi gärna lära känna dig.
Är du redo för nästa steg i din karriär? Hos oss hittar du inte bara ett jobb, utan en plats där du kan utvecklas, trivas och göra skillnad - tillsammans med andra.
Du är varmt välkommen att söka tjänsten genom att skicka in din ansökan här nedan. Enligt GDPR hanterar vi inte ansökningar via e-post men har du frågor om tjänsten eller Nexer är du välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare, Petra Sivefäldt, på petra.sivefaldt@nexergroup.com
.
Vi tar emot ansökningar löpande så vänta inte med att söka!
Läs mer om Nexer här www.nexergroup.com
