Teknisk installationssupport
Svensk Autorekrytering AB / Supportteknikerjobb / Göteborg
2026-04-14
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Publiceringsdatum: 2026-04-14
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Dina arbetsuppgifter
Är du tekniskt intresserad och söker en roll med frihet under ansvar? Här blir du en del av ett familjärt bolag med stark lagkänsla, samtidigt som du tillhör en internationell koncern. Rollen är perfekt för dig som gillar teknik, relationer och möjlighet att påverka hur vi arbetar framåt!
Som Teknisk installationssupport arbetar du med att stötta installationer av våra kylaggregat, med fokus på nymontering, inte service eller felsökning i fält. Du fungerar som en central kontaktpunkt mellan verkstad, säljorganisation och externa samarbetspartners såsom påbyggare och montörer.
Arbetet sker främst digitalt via Teams och e-post, där du hanterar frågor, guidar i tekniska lösningar, utbildar och säkerställer att installationer utförs enligt våra krav och standarder. Rollen tillhör vår Q2D-avdelning och erbjuder stor frihet att själv planera och driva ditt arbete framåt. Du utgår från huvudkontoret på Hisingen, Göteborg. Viss möjlighet till hemarbete finns samt några resor per år förekommer inom Sverige.
Rollen innebär bland annat att:
• Ge teknisk support internt till verkstäder och externa partners
• Stötta externa partners, påbyggare och montörer i installationsfrågor
• Arbeta aktivt med att utveckla och förbättra processer och arbetssätt
• Skapa tydlighet kring krav och standarder vid installationer
• Bidra till att stärka samarbetet med våra partners
• Följa upp kvalitet och kundnöjdhet samt driva förbättringsinitiativ
• Delta i utvecklingsrelaterade projekt beroende på intresse och erfarenhet
Din Profil
Vi söker dig som är social, relationsskapande och trivs i en roll där du får ta eget ansvar och driva arbetet framåt. Du är en person som har lätt för att samarbeta, bygga förtroende och leda dialoger, både internt och externt.
Du har ett intresse för teknik och känner dig bekväm med att arbeta i en teknisk miljö, även om du inte behöver vara specialist på kylaggregat från start. Du är nyfiken, lösningsorienterad och gillar att sätta dig in i nya områden. Samtidigt är du strukturerad och har god administrativ förmåga.
För att lyckas i rollen söker vi dig som har:
• Några års erfarenhet av support
• Ett tekniskt intresse eller bakgrund
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
• Har B-körkort
• Det är meriterande om du har erfarenhet av el/elektrifieringOm företaget
Thermo King, ett varumärke inom Trane Technologies, är en global pionjär och marknadsledare inom transportkylning och temperaturkontrollerade lösningar. Sedan 1938 har vi utvecklat innovativa kylaggregat för transporter i alla storlekar.
I Sverige är vi cirka 60 medarbetare med egna verkstäder i Göteborg, Helsingborg, Malmö och Stockholm. Vi står starka på marknaden och befinner oss nu i en spännande utvecklingsfas med ökat fokus på digitalisering, affärsutveckling och hållbara lösningar. Hållbarhet är en självklar del av vårt DNA, vi ligger i framkant med energieffektiva, tystgående och miljöanpassade lösningar för framtidens transporter!
Kontaktuppgifter
I denna rekrytering samarbetar Thermo King med oss på Autorekrytering. Vid frågor om tjänsten, kontakta rekryterare Anna Berggren på anna.berggren@autorekrytering.se
. Urval sker löpande, skicka därför in din ansökan redan idag!
Bakgrundskontroll kommer att genomföras på slutkandidat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Svensk Autorekrytering AB
(org.nr 556683-9568), https://www.autorekrytering.se/
Götgatan 15 (visa karta
)
411 05 GÖTEBORG
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Thermo King Sverige AB
Anna Berggren anna.berggren@autorekrytering.se Jobbnummer: 9854761
9854761