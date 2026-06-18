Teknisk inköpsberedare till spännande verksamhet
Jurek Recruitment & Consulting AB / Inköpar- och marknadsjobb / Karlskrona Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Karlskrona
2026-06-18
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Vill du arbeta i en roll där teknik möter inköp och där du får en central funktion i projektens materialflöden? Vi söker nu en teknisk inköpsberedare som vill bidra med struktur, analys och förbättringsdriv i en dynamisk och samarbetsintensiv miljö.
Rollen som teknisk inköpsberedare
I rollen som teknisk inköpsberedare arbetar du i gränslandet mellan teknik och inköp. Du har en viktig funktion i att säkerställa att rätt material finns tillgängligt, med korrekt information, och att inköpsprocessen fungerar effektivt.
Du är ett stöd till inköpare i materialval och leverantörsbedömning, samtidigt som du samarbetar nära med konstruktörer, projektledare och andra funktioner i organisationen. Rollen innebär ett stort eget ansvar och en varierad vardag där du bidrar till att skapa struktur och kvalitet i våra system och processer.
Exempel på arbetsuppgifter
Skapa och underhålla inköpsartiklar i materialkatalogen
Säkerställa att artikeldata är korrekt och komplett
Ta fram inköpsunderlag och skapa inköpsanmodan utifrån behov
Bidra till kostnadseffektiva inköp genom samordning och planering
Stötta organisationen i materialrelaterade frågor
Delta i dialoger med leverantörer ur ett tekniskt perspektiv
Arbeta med prognosinköp för projekt med längre leveranstider
Din bakgrund, erfarenhet och kompetens
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse och trivs med att arbeta strukturerat och detaljerat. Du är van att hantera flera uppgifter samtidigt och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt.
Du har:
Erfarenhet av arbete inom teknik, inköp eller materialhantering
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
God systemvana, särskilt inom Officepaketet
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av reservdelar eller tekniskt inköp
Kunskap om olika materialtyper
Relevant utbildning inom teknik eller ekonomi
Som person är du samarbetsinriktad, noggrann och lösningsorienterad. Du trivs i en roll med många kontaktytor och bidrar med ett positivt och serviceinriktat arbetssätt.
Du erbjuds
Här får du möjlighet att arbeta i en varierad roll med stor påverkan på verksamheten. Du blir en del av ett team där samarbete, utveckling och förbättring står i fokus. Rollen ger dig möjlighet att bredda din kompetens inom både teknik och inköp, samtidigt som du är med och driver effektiva arbetssätt framåt.
Bra att veta
Rollen är placerad i Karlskrona
Uppdraget förväntas pågå från 1 oktober 2026 till 30 september 2027
Mycket goda möjligheter till förlängning
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning och hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Law, Banking & Insurance and Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Som kandidat får du tillgång till både fasta tjänster och konsultuppdrag samt en professionell och transparent process. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet – för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7936027-2059815". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), https://jobb.jurek.se
Karlskrona Porslinsmus (visa karta
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371 32 KARLSKRONA Arbetsplats
Jurek Jobbnummer
9970131