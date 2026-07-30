Teknisk inköpsberedare
Experis AB / Inköpar- och marknadsjobb / Karlskrona Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Karlskrona
2026-07-30
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, Ronneby
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Teknisk inköpsberedare - bidra till smarta och hållbara materialval
Vill du arbeta i en nyckelroll där teknik möter inköp? Har du ett öga för detaljer och samtidigt förmågan att se helheten? Då kan rollen som Teknisk inköpsberedare vara rätt för dig!
Om rollen
Som Teknisk inköpsberedare kommer du att arbeta som konsult via Jefferson Wells ute hos en av våra kunder - en ledande aktör inom högteknologisk industri. Uppdraget är ett bemanningsuppdrag med goda möjligheter att på sikt gå över i anställning direkt hos kund.
I rollen arbetar du i gränslandet mellan teknik och inköp. Du är en viktig del i att säkerställa rätt artikeldata och materialval, och fungerar som ett stöd till inköpare i tekniska frågor kopplade till leverantörer och produktionsförutsättningar.
Du kommer att analysera tekniskt underlag, hantera materialdata i system och bidra till kostnadseffektiva inköp. Rollen innebär ett nära samarbete med projektledare, konstruktörer och inköpare inom olika projekt.
Du rapporterar till sektionschef för teknisk inköpsberedning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Skapa och underhålla inköpsartiklar i materialkatalog
Säkerställa att obligatoriska attribut är korrekt registrerade
Ta fram och hantera inköpsanmodan utifrån behov i system och projekt
Konsolidera inköp för att uppnå kostnadseffektiva lösningar
Anskaffa material till projekt med långsiktiga leveransplaner (prognosinköp)
Stötta inköpare med teknisk kompetens i dialog med leverantörer
Bidra i samarbetet mellan interna funktioner och projektteamPubliceringsdatum2026-07-30Profil
För att lyckas i rollen ser vi att du har ett strukturerat arbetssätt och trivs i en miljö med högt tempo. Du är självgående, noggrann och har en god förmåga att planera ditt arbete.
Du har lätt för att samarbeta och bygger goda relationer med såväl kollegor som externa parter. Vidare har du ett tekniskt intresse och uppskattar att arbeta med detaljer och analys.
Vi söker dig som har
3-8 års erfarenhet inom relevant område
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Goda kunskaper i Officepaketet
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av reservdelsanskaffning (teknik och inköp)
Kunskap om olika materialtyper
Relevant utbildningsbakgrund
Stark analytisk förmåga och detaljfokus
Kontaktytor
I rollen har du ett brett kontaktnät:
Internt: inköpare, konstruktörer, tekniker, projektledare, materialplanerare m.fl.
Externt: leverantörer och samarbetspartners
Vi erbjuder
Du erbjuds en spännande roll i en högteknologisk och växande miljö hos en av våra attraktiva kunder. Här finns goda möjligheter att påverka, utvecklas och på sikt ta nästa steg i din karriär.
Som konsult hos Jefferson Wells blir du en del av ett starkt nätverk av specialister, samtidigt som du får möjlighet att arbeta i utvecklande uppdrag hos marknadsledande företag.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat på chefer och specialister. Med vår djupa branschkompetens hjälper vi företag att växa - och våra kandidater att ta nästa steg i karriären.
Vi finns på ett 50-tal orter i Sverige och i över 50 länder världen över, som en del av ManpowerGroup. Genom vårt nätverk får du tillgång till några av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.Så ansöker du
Låter detta som din nästa utmaning? Välkommen med din ansökan redan idag!
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Befattningen kan kräva säkerhetsprövning enligt gällande bestämmelser, vilket i vissa fall kan innebära krav på medborgarskap.
Har du frågor? Kontakta gärna ansvarig konsultchef:
Charlotte Johansson
📧 charlotte.johansson1@manpower.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Blekingegatan 1 (visa karta
)
371 57 KARLSKRONA Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Contact
Charlotte Johansson Charlotte.Johansson1@manpower.se Jobbnummer
10016357