Hasselbaren söker kock och pizzabagare

Kitchen Pro OX AB / Kockjobb / Oxelösund
2026-07-30


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Vi söker nu en erfaren kock och en skicklig pizzabagare till vårt team.
Kock

Publiceringsdatum
2026-07-30

Kvalifikationer
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet som kock.
Goda kunskaper inom det svenska köket.
Förmåga att arbeta självständigt och i ett högt tempo.
Ansvarstagande, noggrann och serviceinriktad.

Pizzabagare

Kvalifikationer
Erfarenhet av att baka och tillaga pizza från grunden.
Kunskap om degberedning, bakning och råvaruhantering.
Kan arbeta självständigt och under högt arbetstempo.
Ansvarstagande och kvalitetsmedveten.

Vi erbjuder
Heltidstjänst.
Ett tryggt och trevligt arbetslag.
Möjlighet att utvecklas inom företaget.
Lön enligt överenskommelse.

Låter det intressant?
Skicka ditt CV och en kort presentation eller besök oss på Hasselbaren.
Vi rekryterar löpande, så skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29
E-post: Jobb@hasselbaren.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kitchen Pro OX AB (org.nr 559534-8417)
Järntorget 4 (visa karta)
613 30  OXELÖSUND

Jobbnummer
10016335

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