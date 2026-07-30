Hasselbaren söker kock och pizzabagare
Kitchen Pro OX AB / Kockjobb / Oxelösund Visa alla kockjobb i Oxelösund
2026-07-30
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Vi söker nu en erfaren kock och en skicklig pizzabagare till vårt team.
KockPubliceringsdatum2026-07-30Kvalifikationer
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet som kock.
Goda kunskaper inom det svenska köket.
Förmåga att arbeta självständigt och i ett högt tempo.
Ansvarstagande, noggrann och serviceinriktad.
PizzabagareKvalifikationer
Erfarenhet av att baka och tillaga pizza från grunden.
Kunskap om degberedning, bakning och råvaruhantering.
Kan arbeta självständigt och under högt arbetstempo.
Ansvarstagande och kvalitetsmedveten.
Vi erbjuder
Heltidstjänst.
Ett tryggt och trevligt arbetslag.
Möjlighet att utvecklas inom företaget.
Lön enligt överenskommelse.
Låter det intressant?
Skicka ditt CV och en kort presentation eller besök oss på Hasselbaren.
Vi rekryterar löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29
E-post: Jobb@hasselbaren.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kitchen Pro OX AB
(org.nr 559534-8417)
Järntorget 4 (visa karta
)
613 30 OXELÖSUND Jobbnummer
10016335