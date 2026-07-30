Stödassistent till Fredriksbergs gruppboende i Stenkullen
Nytida AB / Vårdarjobb / Lerum Visa alla vårdarjobb i Lerum
2026-07-30
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Nu söker vi på Fredriksberg en stödassistent för vår fina gruppbostad i Stenkullen, Västra Götalands län. Vi erbjuder utbildning och flera förmåner.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar – respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Det här får du hos oss:
Grundutbildning när du tillsvidareanställs inom Nytida samt kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Ledarskapsutbildade chefer nära dig
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Friskvårdsbidrag och skobidrag
Kollektivavtal
Ditt uppdrag
I rollen som stödassistent utgår du från de boendes individuella behov och önskemål och ger stöd i det dagliga livet utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Tillsammans med övriga medarbetare arbetar du med målet att göra dagen meningsfull och innehållsrik. Du stödjer och vägleder med bland annat personlig omvårdnad, måltider, medicinhantering, städning, samhällskontakter och kommunikation. En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera den boende till att utveckla sina förmågor och att skapa möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid. I dina uppgifter ingår även att dokumentera och planera utifrån genomförandeplaner.
Om Fredriksberg
Hos oss på Fredriksberg bor 6 härliga tjejer i varierande åldrar. Stödbehov varierar men alla är pigga på aktiviteter, stora som små. Gruppbostaden ligger naturnära men har gångavstånd till tåg, liten affär och flera lunchrestauranger. Arbetsgruppen består av 5 medarbetare och en gruppchef som även denne arbetar i gruppen. Arbetsklimatet är mycket gott och ger alltid höga betyg i våra undersökningar, så vi vill ha en medarbetare som fungerar väl i gruppen med ett prestigelöst förhållningssätt och humor.
På enheten finns en bil att använda i verksamheten, så körkort är ett krav.
Din erfarenhet och kunskap
Vi gissar att du som söker dig till oss: • har en positiv grundsyn och ett starkt engagemang för människor • är ansvarskännande och har en personlig mognad • trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor
Du har lägst gymnasieutbildning inom vård och omsorg eller annan likvärdig utbildning. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med målgruppen. Du har god datorvana samt erfarenhet av dokumentation. Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift är ett krav men i övrigt är inte ditt CV det viktigaste. Om du har rätt egenskaper, ger vi dig stöd och möjlighet att växa.
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: Sista dag att ansöka är 2026-08-31 För mer information kontakta: annicka.brattberg@nytida.se
Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. Facklig kontakt: Kommunal, www.kommunal.se
Ansökan
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8149730-2123788". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nytida AB
(org.nr 556470-1901), https://team.nytida.se
Brahevägen 3F (visa karta
)
448 30 FLODA Arbetsplats
Nytida Jobbnummer
10016334