Teknisk förvaltningssamordnare
2025-11-12
Vi söker en Teknisk förvaltningssamordnare till Trafikverket i Stockholm.
Detta är ett konsultuppdrag.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen ansvarar för dokumentstyrning, processutveckling och systematiskt förvaltningsarbete inom drift, säkerhet och underhåll av komplexa väganläggningar. Resursen stödjer tillgångsförvaltningen genom att säkerställa att styrande dokumentation är uppdaterad, kvalitetssäkrad och tillgänglig, samt genom att koordinera säkerhetskritiska tekniska system och deras funktionella beroenden.Publiceringsdatum2025-11-12Dina arbetsuppgifter
Bistå DSK (Drift- och säkerhetskoordinator) i arbetet att upprätta och löpande ajourhålla anläggningsspecifika dokument, inklusive rutiner, arbetsprocesser och instruktioner som gäller för drift, säkerhet och underhåll av de komplexa väganläggningarna.
Genomföra regelbundna genomgångar och revisioner av kvalitetsdokumentationen för att säkerställa att alla krav och standarder är uppfyllda och att dokumentationen är aktuell.
Följ upp och dokumentera olyckor och tillbud genom att samla in information från relevanta system och genomföra intervjuer med involverade aktörer.
Säkerställa att larmprioriteringar, åtgärdsrutiner och styrningsprinciper följs under drift och vid incidenter.
Ansvara för att förvalta och uppdatera styrningsprinciper och åtgärdsrutiner för drift och underhåll av komplexa väganläggningar.
Säkerställa att dokumentation och styrande handlingar som används i tillgångsförvaltningen är aktuella, kvalitetssäkrade och tillgängliga i beställarens system.
Stödja tillgångsförvaltningen genom att samordna och följa upp säkerhetskritiska tekniska system och deras funktionella beroenden i de komplexa väganläggningarna.
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Högskoleutbildning (minst kandidatexamen, 180 hp) inom bygg- och anläggningsteknik, projektledning eller motsvarande kompetens förvärvad genom minst sju (7) års erfarenhet som konsult, anställd eller entreprenör/beställare inom infrastrukturprojekt.
Minst tre (3) års dokumenterad erfarenhet av arbete med dokumentstyrning, processutveckling eller systematiskt förvaltningsarbete inom drift, säkerhet eller underhåll av komplexa tekniska anläggningar. Erfarenheten ska ha förvärvats kontinuerligt under de senaste fem (5) åren.
Minst tre (3) års dokumenterad erfarenhet av att upprätta, ajourhålla och granska styrande dokumentation såsom rutiner, arbetsprocesser, instruktioner och säkerhetsprotokoll inom infrastrukturprojekt. Erfarenheten ska ha förvärvats kontinuerligt under de senaste fem (5) åren.
Dokumenterad förståelse för principerna i tillgångsförvaltning, exempelvis enligt ISO 55000. Rollen omfattar inte ansvar för teknisk eller ekonomisk tillgångsförvaltning.
Minst tre (3) års dokumenterad erfarenhet av att hantera och analysera stora informationsmängder, sammanställa beslutsunderlag samt arbeta med avvikelse- och förbättringsarbete kopplat till drift- och förvaltningsdokumentation. Erfarenheten ska ha förvärvats kontinuerligt under de senaste fem (5) åren.
Minst tre (3) års dokumenterad erfarenhet av samverkan mellan olika teknikområden, interna enheter och externa aktörer för att säkerställa enhetliga arbetssätt och dokumenterade processer. Erfarenheten ska ha förvärvats kontinuerligt under de senaste fem (5) åren.
Mycket goda kunskaper i MS Office-paketet (Word, Excel, PowerPoint) och dokumenthanteringssystem som SharePoint eller liknande.
Giltigt B-körkort.
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
