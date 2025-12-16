Teknisk Förvaltare till Stenhus Fastigheter
Vill du vara med och utveckla framtidens fastigheter? Vi söker en driven och strukturerad teknisk förvaltare som vill ta ansvar för en spännande fastighetsportfölj och skapa långsiktigt värde för våra kunder.
Din roll
Som teknisk förvaltare blir du spindeln i nätet för dina fastigheter. Du ansvarar för drift, underhåll och ekonomi - från budgetplanering till kunddialog. Du är ensam i din roll på orten, men har ett starkt stöd från kollegor och chef.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Ansvara för fastigheternas drift, underhåll och ekonomi (budget, uppföljning, analyser).
• Ta fram och följa upp leverantörsavtal (t.ex. snöröjning, trädgårdsskötsel, FM-avtal).
• Säkerställa myndighetskrav och delta vid besiktningar.
• Hantera försäkringsärenden och mindre projekt (renoveringar, ombyggnationer).
• Löpande kontakt med hyresgäster med fokus på kundvård.
• Energioptimering och utveckling av underhållsplaner.
Vi söker dig som har
• 3-5 års erfarenhet som teknisk förvaltare, alt inom fastighetsdrift eller energi.
• Goda kunskaper i svenska, tal och skrift.
• Körkort B.
Meriterande
• Kunskap inom energioptimering.
• Utbildning inom fastighetsförvaltning, energi eller drift.
Vi tror att du är en person som trivs med ansvar och att arbeta självständigt. Du är strukturerad och har förmågan att skapa ordning även när många uppgifter och kontaktytor kräver din uppmärksamhet. Samtidigt är du social och samarbetsorienterad - du bygger goda relationer med både kunder och kollegor och kommunicerar på ett tydligt och professionellt sätt.
Om Stenhus fastigheter
Vår kund är ett svenskt fastighetsbolag som äger, utvecklar och förvaltar offentliga och kommersiella fastigheter. Deras portfölj omfattar lager, lätt industri, logistik, handel, kontor och offentliga fastigheter - totalt 140 fastigheter. Med 42 engagerade medarbetare arbetar de nära kunder för att skapa hållbara och attraktiva miljöer.
Om Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
Placeringsort: Karlstad
Omfattning: 7-16, Heltid
Placeringsort: Karlstad
Omfattning: 7-16, Heltid
Process: Intervju och personlighets tester via Framtiden Referenstagning Intervju hos Stenhus fastigheter Beslut
Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande! Ersättning
