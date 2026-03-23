Teknisk förvaltare
Region Gotland / Datajobb / Gotland Visa alla datajobb i Gotland
2026-03-23
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Förvaltningsenheten
Inom fastighetsförvaltningsavdelningen finns flera olika professioner, vilket gör våra arbetsdagar både varierande och utvecklande.
Vi arbetar nära varandra och tillsammans med Region Gotlands verksamheter för att säkerställa driftsäkra, moderna och hållbara tekniska lösningar i våra fastigheter.
Du kommer tillhöra en enhet där samarbete, kompetensutbyte och utveckling står i fokus både tekniskt och personligt.Publiceringsdatum2026-03-23Arbetsuppgifter
Som teknisk förvaltare får du ett varierande arbete som kombinerar teknik, IT, förvaltning och administration. Du ansvarar för såväl långsiktig planering som dagliga frågor kopplade till Region Gotlands tekniska säkerhets- och kommunikationssystem. Arbetet är omväxlande och utvecklande och du ingår i ett team där samarbete och kompetensutbyte är centralt.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
• Förvaltning, drift och vidareutveckling av kallelsesignalanläggningar inom Region Gotlands fastigheter.
• Förvaltning av passersystem samt inbrottslarm kopplade till passersystem, inklusive verksamhetsanpassningar och teknisk utveckling.
• Ansvar för att tilldelade system uppfyller krav på funktion, driftsäkerhet och relevanta myndighetskrav.
• Utföra fördjupad felsökning i tekniska system, inklusive felsökning kopplad till nätverk och servermiljöer, samt fungera som ett IT-nära tekniskt stöd.
• I dialog med verksamheter planera och genomföra systemanpassningar samt bidra till förbättring och utveckling av befintliga lösningar.
• Driva och medverka i projekt kopplade till systemutveckling, exempelvis införande av nya funktioner eller integrationer.
• Samverkan med interna verksamheter, leverantörer och externa parter för att säkerställa effektiva, säkra och hållbara lösningar.
• Delaktighet i upphandlingar genom framtagande av kravspecifikationer, tekniska utvärderingar samt uppföljning av ramavtal.
Vem är du?
Du har relevant teknisk utbildning inom exempelvis el, tele, säkerhetssystem, IT eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. B-körkort krävs för tjänsten.
Vi ser att du har:
• Utbildning eller erfarenhet av BEST kallelsesignalsystem.
• Utbildning och/eller erfarenhet av ASSA ARX, inklusive funktioner kopplade till larm i ARX.
• Utbildning och/eller erfarenhet av RCO, exempelvis passersystem och larmfunktioner.
• Utbildning eller erfarenhet av fastighetförvaltningssystem.
• Erfarenhet av arbete med integrerade säkerhetssystem.
• God kunskap om nätverk, IP-baserade system och servermiljöer.
• Erfarenhet av avancerad felsökning i komplexa tekniska miljöer.
• Erfarenhet av arbete inom kommunal eller offentlig verksamhet.
• Vana att delta i upphandlingar, inklusive kravställning och tekniska utvärderingar.
Du trivs i en roll där du får arbeta både strategiskt och operativt, är strukturerad och lösningsorienterad samt har lätt för att samarbeta och bygga förtroendefulla relationer. Du är självgående, flexibel och trivs i en dynamisk miljö där teknik och verksamhetsnytta går hand i hand.
Om teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att skapa en effektiv, kvalitetssäkrad och hållbar samhällsbyggnadsprocess som möter våra boendes, företagares och besökares behov i dag och i framtiden. Vi ansvarar för bland annat fysisk planering, byggande och förvaltning av byggnader, infrastruktur och parker.
För att lyckas i vårt uppdrag är samverkan, service och kvalitet centrala begrepp. Vi skapar förutsättningar för långsiktigt hållbar samhällsutveckling - tillsammans!
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att ingen medarbetare med företrädesrätt gör anspråk på den.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/306".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803)
För detta jobb krävs körkort.
Förvaltningsenheten
Thord Sundstrand, enhetschef 0498-269219
9812084