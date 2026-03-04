Teknisk förvaltare
2026-03-04
Stolthet, trivsel, lojalitet, bra chefer och kollegor och en känsla av att bidra till ett bättre samhälle. Så känner medarbetarna för Sölvesborgs kommun som arbetsgivare. Vi erbjuder våra medarbetare meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad för andra människor. Vill du bli en av oss?
Samhällsbyggnad Fritid och Kulturförvaltningen består av strategiska avdelningen, fastighetsavdelningen, bygglovsavdelningen, driftavdelning gata/park, måltidservice, städservice och fritid och kultur. Vi är cirka 170 medarbetare som förbereder och planerar så att kommunens vision kan förverkligas.
Vårt uppdrag är att planera, bygga, utveckla och förvalta ett hållbart och väl fungerande samhälle samt att skapa ett brett fritid- och kulturutbud för alla.
Placering: Fastighetsavdelningen.
Vi söker en engagerad och erfaren teknisk förvaltare som vill bli en del av vår Fastighetsavdelning. Tillsammans med cirka 25 kollegor arbetar du med att förvalta och utveckla kommunens fastighetsbestånd om cirka 100 000 m2, inklusive förskolor, grundskolor, stadshus och idrottsanläggningar.
Hos oss får du möjlighet att vara med och säkerställa en effektiv och hållbar förvaltning i en organisation med korta beslutsvägar och goda möjligheter för personlig utveckling.Publiceringsdatum2026-03-04Arbetsuppgifter
Som teknisk förvaltare ansvarar du för att förvalta och utveckla kommunens lokaler och fastigheter med särskilt fokus på fastighetsunderhåll och långsiktig planering. I rollen ingår att upprätta och följa upp underhållsplaner för att säkerställa fastigheternas tekniska status och funktion över tid. Du genomför statusbesiktningar av fastigheter och lokaler, analyserar resultaten och initierar nödvändiga åtgärder. Arbetet omfattar även planering och uppföljning av drift och underhåll i nära samarbete med teknisk personal och externa entreprenörer.
Vidare leder du underhålls- och renoveringsprojekt samt mindre ombyggnationer. Du säkerställer att fastigheterna uppfyller gällande myndighetskrav och verksamheternas behov genom en kontinuerlig dialog med hyresgäster och verksamhetsansvariga. Rollen innebär också arbete med energistyrning och hållbarhetsfrågor kopplade till fastighetsbeståndet.
Som teknisk förvaltare bidrar du dessutom till kommunens digitaliseringsarbete genom implementering och utveckling av fastighetssystem och andra digitala verktyg. Slutligen ansvarar du för budget och ekonomisk uppföljning inom ditt fastighetsområde.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lägst en relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet inom fastighetsförvaltning, bygg eller teknik. Du har erfarenhet av fastighetsförvaltning, särskilt av arbete med underhållsplaner, statusbesiktningar och projektledning. B-körkort är ett krav.
För att lyckas i rollen ser vi att du har en stark kommunikativ förmåga och är van vid att samarbeta med många olika intressenter. Du arbetar strukturerat och självständigt, har en hög arbetskapacitet och en god förmåga att prioritera.
Det är meriterande om du har god kännedom om regelverk som ABFF, ABT, AB04, Boverkets byggregler och LOU. Det är dessutom meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.
I Sölvesborgs kommun arbetar våra 1 500 medarbetare efter ledorden värme, närhet och engagemang. Vår värdegrund genomsyrar all verksamhet och vi arbetar tillsammans för att Sölvesborg ska vara en plats där det skapas möjligheter för den som bor, verkar eller vistas här.
Vi erbjuder dig en dynamisk och lyhörd arbetsplats där vi är positiva till nya idéer och god stämning och trivsel har hög prioritet. Som arbetsgivare värnar vi om alla våra medarbetare och erbjuder därför många förmåner. Läs mer på www.solvesborg.se/jobb
Sölvesborg ligger vid Blekinges kust med goda pendlingsmöjligheter från både Karlskrona och Malmö.
