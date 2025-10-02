Teknisk förvaltare
Bredablick Förvaltning I Sverige AB / Fastighetsskötarjobb / Helsingborg Visa alla fastighetsskötarjobb i Helsingborg
2025-10-02
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bredablick Förvaltning I Sverige AB i Helsingborg
, Bjuv
, Landskrona
, Ängelholm
, Klippan
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-02Om företaget
Bli en del av Bredablicks team! Vi är ca 670 entusiastiska medarbetare som levererar toppkvalitet inom förvaltning och facility services runt om i landet. Hos oss får du inte bara en karriär, utan en språngbräda mot en spännande framtid. Med vår snabbväxande kultur och entreprenörsanda blir varje dag en ny möjlighet till utveckling. Tillsammans strävar vi efter nöjda kunder, hög lönsamhet och stark tillväxt. Kom och väx med oss på Bredablick!Om tjänsten
Upptäck en spännande möjlighet som teknisk förvaltare där ditt huvudansvar är att vårda och stärka våra kundrelationer. I din roll som förvaltare hos oss kommer du får arbeta väldigt självständigt och få chansen att själv påverka din roll och arbetssätt.
Du kommer ha ett övergripande ansvar för kundernas tekniska förvaltning och i nära samarbete med driften säkerställa att vi levererar enligt avtal. Ditt arbete och prestationer bedöms främst utifrån kundnöjdhet, där din förmåga att utveckla och stärka ditt kundkonto med merförsäljning spelar en central roll.
Du kommer vara en drivande faktor i att aktivt bidra till att bygga upp och utveckla vår verksamhet. Vidare kommer det att ges stora möjligheter till att vara med och forma din framtida roll och växa tillsammans med oss.
Dina arbetsuppgifter inkluderar
• Förvaltning av bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter
• Kontinuerlig kundkontakt och uppföljning
• Administration av system, fakturor och avtal
• Teknisk rådgivning åt kunderna
• In- och utflyttningsbesiktningar
• Handlägga försäkringsärenden
• Driva mindre fastighetsrelaterade projekt
Vi söker dig som
• Har en relevant eftergymnasial utbildning inom fastighetsteknik/förvaltning eller liknande
• Mycket goda kunskaper i svenska, i tal såväl som i skrift.
• Mycket goda erfarenheter i MS Office-paket och god IT-vana.
• Har B-körkort.
För att trivas i rollen tror vi att du som person
• Samarbetar väl med andra. I rollen kommer du att samarbeta både internt och externt.
• Har en stark organisatorisk och administrativ förmåga. Du har lätt för att strukturera upp din dag och dina arbetsuppgifter samt har förmågan att arbeta självständigt och hantera flera projekt samtidigt.
• Är driven. Det är viktigt att du är engagerad i ditt arbete och drivs av utmaningen att bygga en stabil och stark förvaltningsorganisation tillsammans med oss.
• Är serviceinriktad. Servicen mot våra kunder och intressenter är kärnan i vår verksamhet, därför ställer vi höga krav på kundbemötandet och tillgänglighet.
• Är flexibel. I rollen krävs det att du tar ansvar och anpassar din tid utefter dina uppgifter.
• Är noggrann. Det är viktigt att du är uppmärksam på detaljer då du även kommer att sitta med administration.
Övrig information
• Placering: Helsingborg. Arbete i Malmö, Landskrona, Ängelholm och Höganäs kan förekomma.
• Omfattning: Heltid, tillsvidare med 6 mån provanställning
• Start: Enligt överenskommelse
Låter det intressant? Vi ser fram emot din ansökan! Du skickar in genom att klicka på "Ansök tjänst" här nedan. Du skickar in CV och besvarar ett antal urvalsfrågor. Vi tar för denna process inte emot personligt brev. Vidare i processen följer ett kort telefonsamtal och intervju. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bredablick Förvaltning i Sverige AB
(org.nr 556759-1176) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bredablickgruppen Jobbnummer
9537201