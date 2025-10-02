Teknisk Fastighetsskötare till PFA Bostad
PFA Bostad hyr ut och förvaltar lägenheter och lokaler i Karlstad och Kil. Bolaget har ett fastighetsbestånd på totalt 31 fastigheter.
PFA Bostad etablerades i juni 2019 och ägs till 100 procent av PFA Pension- Danmarks största Pensionsbolag. Obligo Real Estate har ingått i ett strategiskt samarbetsavtal med PFA, och kommer ansvara för förvaltningen av bostadsportföljen i nära samarbete med den lokala förvaltningen i Karlstad, Kil, Kungsbacka och Solna under noggrann uppföljning från PFA.
Målet är att bygga en stark relation / partnerskap med kommunerna och ta ett socialt initiativ för att förbättra levnadsstandarden för hyresgästerna, bland annat genom att klimatanpassa fastigheterna.
Vi satsar på att utveckla nya bostadsfastigheter för olika segment för att möta efterfrågan. Vi ska investera med en ansvarsfull strategi med målet att få vara en del av den sociala utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle - till förmån för våra medmänniskor och vår miljö.
Vi på PFA Bostad har ett hundraårsperspektiv på våra investeringar. Detta underlättar betydligt för oss att hålla ett långsiktigt perspektiv på alla investeringar vi gör i våra fastigheter och bostadsområden. Läs mer om oss Om oss - PFA Bostad
Är du en tekniskt kunnig problemlösare med erfarenhet från fastighetsbranschen? PFA Bostad söker nu en Teknisk Fastighetsskötare till sitt team i Karlstad - en nyckelperson som säkerställer att våra bostadsfastigheter fungerar optimalt och håller hög standard.
Om rollen
Som Teknisk Fastighetsskötare ansvarar du för drift, underhåll och reparationer i våra fastigheter i främst Karlstad men även i Kil. Du arbetar med tekniska system som värme, ventilation, el och VVS, och har även god snickarkompetens för att kunna hantera enklare byggprojekt och anpassningar i bostäderna.
Du är en problemlösare med teknisk förståelse, praktisk erfarenhet och ett serviceinriktat arbetssätt. Rollen innebär stor frihet under ansvar och nära samarbete med teamet.
Dina arbetsuppgifter
• Felsökning och avhjälpande av fel i fastigheterna
• Snickeriarbeten och mindre byggprojekt
• Förebyggande underhåll och ronderingar
• Snöröjning och yttre skötsel
• Kontakt med hyresgäster, entreprenörer och kollegor
• Dokumentation och rapportering av insatser
Vi söker dig som
• Har några års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom fastighetsskötsel (främst inre skötsel) eller tekniskt underhåll - detta är ett krav.
• Har snickarkompetens och god verktygsvana- meriterande
• Har förståelse för byggnormer och säkerhetsföreskrifter- meriterande
• Är självgående, lösningsorienterad och kommunikativ
• Har B-körkort (krav)
• Har relevant utbildning inom fastighetsteknik, bygg, el eller VVS (meriterande)
Vi erbjuder
• Ett kvalificerat och varierat arbete med stort eget ansvar
• Ett sammansvetsat team med god stämning
• Möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt
• En arbetsgivare som värdesätter kvalitet, långsiktighet och engagemang
Placering: Karlstad
Start: Enligt överenskommelse
Ansökan
I denna rekrytering samarbetar PFA Bostad med Qtym. Din ansökan vill vi ha senast 19 oktober, men urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor om tjänsten, kontakta:
Sofia Graflund sofia.graflund@qtym.se
070-423 34 23
