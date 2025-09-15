Teknisk Expert Anläggning
E.ON är ett internationellt privatägt energiföretag.
Tillsammans med våra kunder och partners ser vi till att el och värme produceras, används och återvinns på smartare sätt. Om du tror på kraften i samarbete, vill bidra till en mer hållbar framtid och är nyfiken på att utvecklas tillsammans med andra - då kan det här vara rätt plats för dig.Publiceringsdatum2025-09-15Om företaget
Operational and Technical Development är en strategisk supportfunktion inom E.ON. Vi stöttar våra kraft- och värmeanläggningar i Malmö, Örebro, Norrköping och Stockholm. Hos oss arbetar engagerade kollegor med djup kompetens inom teknik, OT och IT. Vi brinner för att skapa lösningar som gör vardagen enklare, stärker våra arbetssätt och bidrar till en trygg och hållbar energiförsörjning.
Just nu stärker vi vår digitala förmåga genom nya roller och kompetenser - med målet att göra data, AI och innovation till en naturlig del av vår fjärrvärmeverksamhet.
Din roll
Vi söker nu en teknisk specialist som vill vara med och utveckla vår produktionsanläggning Högbytorp i Bro. Rollen är varierad och ger dig möjlighet att både arbeta nära driften i vardagen och bidra till långsiktiga förbättringar.
Du kommer bland annat att:
* Vara ett tekniskt stöd för anläggningen och tillsammans med kollegor hitta smarta och hållbara lösningar.
* Utforska förbättringsmöjligheter, följa upp tekniska frågor och bidra till att anläggningen fungerar på bästa sätt.
* Delta i teknikforum och dela med dig av dina idéer och din kompetens.
* Medverka i utvecklingsprojekt där du får möjlighet att påverka och lära nytt.
Det här är en roll för dig som gillar att kombinera teknisk analys med praktiskt samarbete - och som vill vara en del av en verksamhet som gör skillnad.
Tjänsten är placerad i Stockholm.
Dina erfarenheter
Vi tror att du har en civilingenjörsexamen eller motsvarande, gärna inom kemi, maskinteknik eller teknisk fysik. Du har några års erfarenhet från energibranschen eller en liknande tekniskt komplex miljö.
För oss är det viktigast att du är nyfiken, analytisk och tycker om att samarbeta. Du trivs med att utforska tekniska utmaningar, dela kunskap och bidra med idéer. Om du dessutom har erfarenhet av projektledning eller tekniska utvärderingar ser vi det som en fördel.
Hur är det hos oss?
Vi erbjuder en arbetsplats där vi tillsammans utvecklar lösningar som bidrar till ett mer hållbart energisystem - där smart data och modern teknik gör verklig skillnad.
Vi välkomnar dig till ett team där vi tillsammans utvecklar lösningar som bidrar till ett mer hållbart energisystem - där smart data och modern teknik gör verklig skillnad. Hos oss möts du av en inkluderande arbetsmiljö präglad av tillit, transparens och ett nära samarbete. Med tillgång till avancerade verktyg och stora datamängder får du möjlighet att göra avtryck på riktigt. Samtidigt värnar vi om livsbalans och erbjuder flexibla arbetsformer samt goda möjligheter till personlig och professionell utveckling.
Din chef, Fredrik Lind, beskriver sitt ledarskap så här: som chef lägger jag stor vikt vid ett coachande ledarskap där varje medarbetare ges möjlighet att växa och utvecklas i sin roll. Jag strävar efter att skapa en arbetsmiljö präglad av öppenhet, tillit och respekt, där dialogen mellan mig och mina medarbetare är både ärlig och konstruktiv. Genom att vara närvarande, lyhörd och stöttande vill jag bygga starka
På E.ON arbetar vi aktivt med inkludering - det är avgörande för att driva energiomställningen framåt. Vi vill att just du ska känna dig välkommen! Vi strävar efter att skapa en trygg arbetsmiljö med meningsfulla arbetsuppgifter och goda möjligheter till utveckling. Vi fortsätter hela tiden att utmana oss själva för att skapa en välkomnande arbetsplats, där vi hoppas att du kommer att trivas.
Vi arbetar för ett mer hållbart energisamhälle, men det är minst lika viktigt att våra medarbetare har förutsättningar att värna om sin personliga hållbarhet. Vi erbjuder därför bra förmåner för att du ska må bra och ha god balans mellan arbete och fritid. Några av dessa är arbetstidsförkortning som är högre än branschens standard, hälsoförsäkring, fri sjukvård och mer därtill! Ersättning
