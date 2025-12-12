Teknisk Designledare
2025-12-12
Vi söker en Teknisk Designledare WP1 - BECCS till en myndighet inom trafik.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen som WP#1 Design Lead - BECCS innebär att planera, leda och följa upp designarbetet inom Work Package #1 i BECCS-projektet. Du säkerställer att alla ingenjörsleveranser håller rätt kvalitet, uppfyller projektets tekniska krav och levereras enligt tidplan. Rollen arbetar tvärfunktionellt för att samordna tekniska gränssnitt mellan olika arbetsområden och säkerställer att designteam, tekniska discipliner och externa parter arbetar mot gemensamma mål.Publiceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
Leda och övervaka designplaneringen och dess genomförande inom WP#1, i linje med projektets specifikationer.
Upprätta den övergripande ingenjörsplanen, sätta tydliga mål och säkerställa leverans av design och tekniska handlingar enligt tidsplan och kvalitetskrav.
Samordna granskning och godkännandeprocesser för teknisk dokumentation och säkerställa att dessa uppfyller projektets kvalitets- och tidskrav.
Följa upp tekniska frågor och transmittals till/från entreprenörer samt eskalera tekniska hinder vid behov.
Leda performance management för designteamet: rapportering, kostnadsuppföljning och milestones för tekniska leveranser.
Delta i och samordna tekniska gränssnitt mellan Work Packages samt stötta disciplinledare i designrelaterade frågor.
Identifiera och lyfta projekt- och designrisker samt bidra till att ta fram hållbara lösningar.
Säkerställa efterlevnad av processer, arbetssätt och best practices för att stärka kvalitet och effektivitet i ingenjörsarbetet.
Följa upp produktivitet och framdrift i designarbetet samt rapportera till Engineering Lead.
Definiera tekniska krav och leveransstandarder och säkerställa tydlig kommunikation av dessa inom teamet.
Stödja och leda designteamet för att uppnå projektets mål och säkerställa hög kvalitet i leveranser.
Säkerställa efterlevnad av projektets budget och tidplan samt driva kontinuerliga förbättringar inom design och engineering.
Bidra till en samarbetsinriktad och innovativ arbetsmiljö samt främja en kultur präglad av säkerhet, kvalitet och professionalism.
Delta i dagliga möten för Engineering performance management, veckovisa WP#1 coordination meetings samt ad-hoc- och funktionsmöten vid behov.
Genomföra onlinekurserna SSG Entre Grundkurs + SSG Entre Stockholm Exergi för att få inpasseringskort till kontor/anläggningar.
Krav (OBS, obligatoriska)
Minst 10 års erfarenhet av ingenjörs- och designledning inom större industri-, energi-, infrastruktur- eller processrelaterade projekt.
Flera års erfarenhet av liknande roll på beställarsidan.
Civilingenjör eller master inom relevant ingenjörsdisciplin.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Goda kunskaper i engelska.
Djup förståelse för ingenjörsdesign, metoder och arbetsprocesser.
Kännedom om relevanta regelverk, industristandarder och best practices inom projekt- och ingenjörsledning.
Förståelse för flera tekniska discipliner, exempelvis konstruktion, mark/anläggning, mekanik, process, rör, el, automation, instrumentering och kontrollsystem.
Mycket god kommunikations-, ledarskaps- och beslutsförmåga.
Dokumenterad förmåga att driva riskhantering, kvalitetsarbete och tekniska granskningar samtidigt som tidplan och budget följs.
Stark projektledningsförmåga med fokus på planering, schemaläggning och resursstyrning.
Förmåga att sätta tydliga mål och säkerställa leverans av ingenjörsunderlag i tid och med hög kvalitet.
Meriterande
Erfarenhet från stora projekt inom energi-, olje-, gas- eller processindustri samt design av grundläggning, mark, slab on ground eller kaj-/dockkonstruktioner.
Certifieringar inom projektledning eller engineering management är meriterande.Dina personliga egenskaper
Stark problemlösningsförmåga och förmåga att fatta välgrundade beslut under tidspress.
Förmåga att arbeta i högt tempo med bibehållen kvalitet och leveransfokus.
Lösningsorienterad, analytisk och trygg i rollen som teknisk ledare.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-24
