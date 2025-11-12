Teknisk butikssäljare till HydraSpecma
2025-11-12
Bli en nyckelspelare på HydraSpecma! Här kombinerar du din teknisk expertis och service mot företagskunder inom hydraulik. Du får en varierande roll med allt från slangtillverkning till avancerad rådgivning och är med och formar HydraSpecmas framgång.
OM TJÄNSTEN
HydraSpecma är en heltäckande leverantör av bland annat hydrauliska och pneumatiska komponeter och lösningar till företagskunder runt om i Sverige. Som teknisk butikssäljare på HydraSpecmas site i Södertälje och en central del i att säkerställa hög kundnöjdhet och affärstillväxt.
På anläggningen på Wedavägen 19 erbjuder de skräddarsydda lösningar inom hydraulik, elektrifiering och fluidteknik - från idé till serieproduktion. Med ett starkt fokus på kvalitet och hållbarhet levererar de komponenter och system som driver utvecklingen framåt inom bland annat fordon, förnybar energi och industriell automation. Södertälje-siten är en del av ett globalt nätverk, men med lokal närvaro och expertis som gör skillnad.
Du hanterar hela kundresan, från teknisk rådgivning och försäljning till orderhantering och praktiskt verkstadsarbete, med fokus på att bygga långsiktiga relationer.
Du erbjuds
Vi erbjuder en mångsidig och ansvarsfull roll där du får vara en nyckelspelare i verksamheten. Du får möjlighet till bred kunskapsöverföring och att utvecklas inom både teknik och försäljning i en dynamisk miljö med direkt påverkan på vår framgång.
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär en kombination av teknisk försäljning, kundservice, praktiskt verkstadsarbete och administrativ hantering i affärssystem. Du kommer att vara delaktig i hela flödet från kundkontakt till leverans av skräddarsydda lösningar.
• Ge teknisk rådgivning och sälja lösningar inom hydraulik och pneumatik till företagskunder
• Montera och tillverka slangar och kopplingar i verkstad enligt kundspecifikation
• Hantera ordrar, godsmottagning och lager i affärssystemet Jeeves
• Packa och expediera varor, inklusive fysiska lyft
• Följa upp beställningar och leveranser
• Aktivt bidra till merförsäljning och långsiktiga kundrelationer
VI SÖKER DIG SOM
• Grundläggande teknisk förståelse, gärna från industri eller fordonsmekanik
• God förmåga att arbeta noggrant med affärssystem
• B-körkort
• Flytande svenska i tal och skrift och god kommunikationsförmåga på engelska
• Fysisk förmåga att hantera praktiskt arbete
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av kundservice och försäljning, med fokus på företagskunder
• Erfarenhet av slangtillverkning eller liknande praktiskt arbete
• Truckkort
• Utbildning inom Industriell Teknik & Hydraulik (ITH)
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
I rekryteringsprocessen värdesätter vi service, struktur och samarbete. Du är lösningsorienterad med starkt kundfokus, har ordning och reda i arbetet och trivs i ett socialt sammanhang. Med din flexibilitet och proaktiva inställning hanterar du flera uppgifter samtidigt och bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Enligt avtal
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Detta är ett heltidsjobb.
