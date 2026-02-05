Teknisk Beredare Till Saab Aeronautics!
2026-02-05
Vill du vara länken mellan konstruktion och produktion och bli en del av ett världsledande företag inom försvars- och flygteknik som utvecklar morgondagens lösningar? SAAB Aeronautics söker nu en driven teknisk beredare i utvecklingen av framtidens flygsystem.
Vad erbjuder SAAB?
SAAB är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag med över 22 000 medarbetare som arbetar för en tryggare framtid. De utvecklar avancerad teknik och hållbara lösningar som skyddar samhällen och främjar säkerhet i hela världen. SAAB Aeronautics är en av företagets mest framstående affärsenheter och specialiserar sig på utveckling, tillverkning och underhåll av avancerade flygsystem - inklusive det välkända stridsflygplanet Gripen.
På SAAB möts innovation och spetskompetens i jakten på att utveckla framtidens flygteknik. Avdelningen Manufacturing Engineering Structural Assembly, spelar en avgörande roll i att säkerställa att Gripen produceras så effektivt som möjligt, med fokus på kostnad, kvalitet och ledtid.
Om rollen:
Som teknisk beredare hos SAAB Aeronautics kommer du att arbeta i gränssnittet mellan konstruktion och produktion där ditt ansvar blir att säkerställa att produktionen optimeras för att nå högsta effektivitet. Du kommer att ingå i ett dynamiskt team om 20 personer som arbetar tätt tillsammans för att förbättra produktionsflöden och säkerställa en effektiv och smidig produktion.
I din roll kommer du att:
• Identifiera och analysera nuvarande arbetsprocesser för att skapa ett mer effektivt arbetsflöde
• Planera hur verkstaden ska vara organiserad, med fokus på att optimera materialflödet och arbetsstationernas placering
• Granska konstruktionsunderlag och säkerställa att de uppfyller produktionskraven. Du fungerar som länken mellan konstruktion och produktion, och ser till att eventuella problem identifieras och löses tidigt i processen.
Hur är du som söker?
• Utvecklingsvillig
• Initiativtagande
Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
YH-utbildning eller högskoleutbildning inom maskinteknik, produktionsteknik eller liknande
Relevant arbetslivserfarenhet kan också ersätta formell utbildning
Krav på svenskt medborgarskap
Goda kunskaper i både svenska och engelska
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete i system som DELMIA och IFS ERP9
• Erfarenhet av LEAN-metodiken och flödessimulering
• Erfarenhet av beredning
Om Framtiden:
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
Anställningsvillkor
Startdatum: Omgående eller enligt överenskommelse
Placeringsort: Linköping
Arbetstider: 07:00-16:00
Så ansöker du
