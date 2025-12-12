Teknisk beredare

Dala Industrisupport AB / Maskiningenjörsjobb / Västerås
2025-12-12


Visa alla maskiningenjörsjobb i Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Eskilstuna, Enköping eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Dala Industrisupport AB i Västerås, Eskilstuna, Enköping, Köping, Sala eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2025-12-12

Om tjänsten
Vi söker en teknisk beredare till vår kund VSM i Västerås - en roll för dig som vill bidra till smidiga flöden och optimera arbetet i produktionen.
Som teknisk beredare får du en varierad och central position mellan kund och produktion. Du har löpande kundkontakt, tar fram offerter och ser till att produktionen har rätt förutsättningar genom att planera kommande arbeten och beställa material. Du arbetar nära verkstadspersonalen för att förstå behov, tidsåtgång och prioriteringar, och säkerställer att arbetsflödet blir både väl förberett och effektivt.
Ansvarsområden
Löpande kundkontakt och upprättande av offerter

Planering av kommande arbeten i nära dialog med produktionen

Ta fram tekniska underlag och lösningar

Beställa material och säkerställa att allt finns på plats

Arbeta flexibelt och stödja kollegor där behoven uppstår

Ort: Västerås
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Dagtid
Om dig
Vi söker dig som trivs med att arbeta nära produktionen och som gärna kombinerar teknisk förståelse med kundkontakt och praktisk planering. Du är samarbetsvillig, prestigelös och trygg i dialogen både med kunder och medarbetare. Du uppskattar en arbetsmiljö där samarbete och ansvar går hand i hand, där ingen dag är den andra lik, och där teamet gemensamt arbetar mot gemensamma mål.

Kvalifikationer
Erfarenhet av liknande roll, exempelvis teknisk beredare eller motsvarande inom produktionsindustri

Erfarenhet från produktion, exempelvis svets eller CNC

Goda kunskaper i svenska och engelska

God datavana

B-körkort och bil

Meriterande
Teknisk utbildning

Erfarenhet av Monitor G5

Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Företaget
Västerås Svets & maskinbearbetning, VSM, är ett företag specialiserat på svetsning, maskinbearbetning och tillverkning av specialanpassade komponenter. De erbjuder tjänster som svarvning, fräsning och svetsning för kunder inom olika industrier. Företaget är känt för sin flexibilitet, kvalitet och förmåga att hantera både små och stora projekt enligt kundens behov.

Om företaget
Vi på Dala Industrisupport är en trogen partner inom kompetensförsörjning med över 100 års samlad erfarenhet. Vi kommer själva från industrin och är fullt insatta i branschens alla utmaningar. Vi tror på att viljan att lära sig är minst lika viktig som erfarenhet och vet att kompetensutveckling är lösningen som kommer leda oss in i framtidens industri. Därför satsar vi på att vårda de samarbeten som kommer oss tillhands. Genom att vara närvarande och erbjuda personlig service hjälper vi både företag och medarbetare att nå sin fulla potential.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Dala Industrisupport AB (org.nr 559161-2709), http://www.dalaindustrisupport.se

Arbetsplats
Dala Industrisupport

Kontakt
Emil Thelin
emil.thelin@dalaindustrisupport.se
070 967 07 43

Jobbnummer
9641143

Prenumerera på jobb från Dala Industrisupport AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Dala Industrisupport AB: