Teknisk beredare
Vi söker en teknisk beredare till vår kund VSM i Västerås - en roll för dig som vill bidra till smidiga flöden och optimera arbetet i produktionen.
Som teknisk beredare får du en varierad och central position mellan kund och produktion. Du har löpande kundkontakt, tar fram offerter och ser till att produktionen har rätt förutsättningar genom att planera kommande arbeten och beställa material. Du arbetar nära verkstadspersonalen för att förstå behov, tidsåtgång och prioriteringar, och säkerställer att arbetsflödet blir både väl förberett och effektivt.
Ansvarsområden
Löpande kundkontakt och upprättande av offerter
Planering av kommande arbeten i nära dialog med produktionen
Ta fram tekniska underlag och lösningar
Beställa material och säkerställa att allt finns på plats
Arbeta flexibelt och stödja kollegor där behoven uppstår
Ort: Västerås
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Dagtid
Om dig
Vi söker dig som trivs med att arbeta nära produktionen och som gärna kombinerar teknisk förståelse med kundkontakt och praktisk planering. Du är samarbetsvillig, prestigelös och trygg i dialogen både med kunder och medarbetare. Du uppskattar en arbetsmiljö där samarbete och ansvar går hand i hand, där ingen dag är den andra lik, och där teamet gemensamt arbetar mot gemensamma mål.Kvalifikationer
Erfarenhet av liknande roll, exempelvis teknisk beredare eller motsvarande inom produktionsindustri
Erfarenhet från produktion, exempelvis svets eller CNC
Goda kunskaper i svenska och engelska
God datavana
B-körkort och bil
Meriterande
Teknisk utbildning
Erfarenhet av Monitor G5
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Företaget
Västerås Svets & maskinbearbetning, VSM, är ett företag specialiserat på svetsning, maskinbearbetning och tillverkning av specialanpassade komponenter. De erbjuder tjänster som svarvning, fräsning och svetsning för kunder inom olika industrier. Företaget är känt för sin flexibilitet, kvalitet och förmåga att hantera både små och stora projekt enligt kundens behov.Om företaget
Vi på Dala Industrisupport är en trogen partner inom kompetensförsörjning med över 100 års samlad erfarenhet. Vi kommer själva från industrin och är fullt insatta i branschens alla utmaningar. Vi tror på att viljan att lära sig är minst lika viktig som erfarenhet och vet att kompetensutveckling är lösningen som kommer leda oss in i framtidens industri. Därför satsar vi på att vårda de samarbeten som kommer oss tillhands. Genom att vara närvarande och erbjuda personlig service hjälper vi både företag och medarbetare att nå sin fulla potential. Ersättning
