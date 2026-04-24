Teknisk Arkitekt Identitets- och Behörighetshantering
Kriminalvården / Datajobb / Norrköping Visa alla datajobb i Norrköping
2026-04-24
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården i Norrköping
, Linköping
, Nyköping
, Mjölby
, Kumla
eller i hela Sverige
Om Kriminalvården
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper och erfarenheter som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en engagerad Teknisk Arkitekt till gruppen Identitets- och Behörighetshantering inom Kriminalvårdens IT-avdelning. Gruppen ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av myndighetens identitets- och åtkomstlösningar där ADDS, ADDS, ADFS utgör centrala komponenter.
Som teknisk arkitekt inom dessa områden hos oss blir du en viktig del i arbetet med att säkerställa en robust, driftsäker och effektiv infrastruktur för identitetslösningar. Du arbetar både operativt och utvecklingsinriktat tillsammans med kompetenta kollegor inom IT-säkerhet, infrastruktur och systemförvaltning. Du spelar en central roll som länk mellan arkitekter och tekniker, där du säkerställer att systemen följer våra övergripande arkitekturmål.
Arbetsuppgifterna innebär ofta att skapa ritningar för IT-infrastruktur, välja tekniska plattformar, säkerställa systemens skalbarhet och säkerhet, samt agera brygga mellan tekniska team och ledning.Kvalifikationer
Du är självgående och tar initiativ för att nå resultat, samtidigt som du samarbetar effektivt med kollegor. Med ett strukturerat och kvalitetsmedvetet arbetssätt säkerställer du att uppgifter genomförs korrekt och noggrant.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasieskolekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
• Erfarenhet av design och implementering av identitetslösningar och komponenter i komplexa, storskaliga miljöer
• Erfarenhet av implementation och livcykelhantering av ADDS, ADFS och ADCS
• Erfarenhet av att implementera identitets och behörighetssystem som möter verksamhetens mål och behov
• Erfarenhet av att utveckla strategier för hur dessa IT-system ska användas, utvecklas eller avvecklas
• Goda kunskaper av att designa, bygga och underhålla säkra och skalbara system för hur användare (människor och maskiner) autentiseras och auktoriseras i en IT-miljö
• Goda kunskaper inom ADDS, ADFS och ADCS
• Kunskap av moderna autentiserings- och auktoriseringsprotokoll som SAML, OAuth2, OpenID Connect, samt erfarenhet av katalogtjänster som LDAP och Active Directory
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är även meriterande med:
• Högskoleutbildning på kandidatnivå, yrkeshögskoleutbildning eller motsvarande
• Certifieringar inom Microsoft Windows
• Praktisk erfarenhet av att integrera katalogtjänster som Active Directory, LDAP och moderna identitetslösningar i komplexa IT-miljöer
• Erfarenhet av nätverks- och serverinfrastruktur
• Certifierad IT-arkitekt
• Erfarenhet av att arbeta projektbaserat
• Erfarenhet av att planera och dokumentera införandet av identitetslösningar
• Erfarenhet från att hantera kundkontakter inom IT-frågor mellan driftsorganisation och systemanvändare, förvaltning och leverantörer
• Erfarenhet av arbete med IT inom KriminalvårdenÖvrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Slottsgatan 78 (visa karta
)
601 80 NORRKÖPING Arbetsplats
IT-avdelningen, Enheten för drift och infrastruktur Kontakt
Nilla Mölk (OFR/ST) Nilla.Molk@kriminalvarden.se 077-2280800 Jobbnummer
9873113