Teknisk administratör, vikariat, till Ersta fastigheter
Ideella Fören Ersta Diakonisällskap Med Firmaers / Vaktmästarjobb / Stockholm Visa alla vaktmästarjobb i Stockholm
Om arbetsplatsen
Ersta diakoni är Sveriges största idéburna aktör inom vård och omsorg. Vi bedriver sjukvård, socialt arbete, forskning och utbildning, professionellt och utan vinstsyfte.
Ersta fastigheter omfattar cirka 40 000 kvadratmeter byggnadsyta. Vår fastighetsförvaltning består idag av ett kompetent team på 12 personer som sköter drift och underhåll av våra sjukhusbyggnader, inklusive lokaler för exempelvis operation och röntgen. Vi är en strukturerad men öppen organisation med korta beslutsvägar.
Att vår driftorganisation ingår i verksamheten ger oss väldigt bra förutsättningar och bidrar till en stark gemenskap. Att Ersta inte är vinstdrivande gör att vi kan fokusera på att leverera välskötta fastigheter och bra service.
Som medarbetare hos oss erbjuder vi en rad förmåner, bland annat 3000 kronor i friskvårdbidrag och rabatter via förmånsportalen Benifex, som vi hoppas ska ge dig förutsättningar att trivas på jobbet och ha en givande fritid.
Om rollen
Som teknisk administratör hos oss får du en varierad och händelserik vardag. Du ansvarar för administration och service kopplat till passagesystem, nyckelhantering och säkerhet, samtidigt som du hanterar löpande kommunikation och ser till att rätt information når ut. Du kommer att ha mycket kontakt med både medarbetare och externa leverantörer och vara en viktig länk i samarbetet mellan fastigheter, IT och övriga verksamheter.
Exempel på arbetsuppgifter:
Hantera och administrera passagesystem, nycklar och dörrprogrammering
Ta emot och hjälpa medarbetare som behöver passerkort och nycklar eller har problem med behörigheter
Koordinera ärenden och boka insatser med leverantörer
Följa upp och kommunicera driftinformation, t.ex. via intranätet
Delta i möten med IT och andra stödfunktioner
Grundläggande ekonomiadministration, t.ex. fakturahantering.
Du arbetar vardagar kl. 7-16 (viss flexibilitet finns).
Vem är du?
Vi tror att du är prestigelös, lösningsorienterad och uppskattar en roll där ingen dag är den andra lik. Du har god organisationsförmåga och gillar att hålla ordning. Du är också serviceinriktad och trivs med att möta många människor
Du delar Erstas värdegrund om att se hela människan och våra värdeord; professionalism, tillit och hopp.
Din erfarenhet
Vi söker dig som:
har erfarenhet av teknisk administration - gärna kopplat till fastigheter (t.ex. som fastighetsskötare, drifttekniker eller kundkoordinator)
har god datorvana och lätt lär dig nya system
har grundläggande kunskap i ekonomi och fakturahantering
kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Övrigt om rekryteringen
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Tjänsten är ett vikariat på cirka två år med tillträde omgående.
Kontaktperson: Masood Mirzakhani, Enhetschef, Masood.Mirzakhani@erstadiakoni.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-03
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ideella Fören Ersta Diakonisällskap Med Firmaers
, http://www.erstadiakoni.se Arbetsplats
Ersta diakoni Kontakt
Masood Mirzakhani masood.mirzakhani@erstadiakoni.se Jobbnummer
9462777