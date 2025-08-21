Tekniksystemledare
Befattningen erbjuder
Skulle du känna dig stolt över att ha en avgörande roll när det gäller att stärka Sveriges försvar?
Är du intresserad av att säkerställa Försvarsmaktens utveckling av radiosystem?
Du som värdesätter möjligheten att ständigt utvecklas och ser en positiv utmaning att vara en del av vår verksamhet är mycket välkommen att söka till oss.
Försvarsmakten är under stark tillväxt och för att lyckas med våra uppgifter behöver vi nu förstärka enheten med tre Tekniksystemledare (TSL).
Du kommer att vara en del av ett leveransfokuserat lag där du leder och ansvarar för din egen produktportfölj.
Inom ditt ansvarsområde kommer du att planera, inrikta, budgetera och följa upp interna och externa resursers utveckling- och förvaltningsleveranser. Vi ser att du är en kommunikativ ledare med förmåga till att indirekt och direkt leda och koordinera externa parter så väl som egna utvecklingsteam.
Om enheten
Teknik- och vidmakthållandekontor Ledningssystem (TVK Ledsyst) i Enköping och Stockholm består av cirka 160 medarbetare på sju avdelningar. Enhetens huvudsakliga uppgift är anskaffning och förvaltning av Försvarsmaktens lednings- och informationssystem under hela livscykeln, från utveckling till avveckling, under såväl krig som kris och fred. Försvarsmakten och enheten är under stark tillväxt, vilket leder till att vi ställs inför nya utmaningar och uppdrag.
Huvudsakliga uppgifter
En Tekniksystemledare i Försvarsmakten har förvaltningsansvar för ett antal tekniska ledningssystem. Tekniksystemledare leder förvaltningsaktiviteter under hela systemets livscykel.
Som TSL ansvarar du för, inom egen produktportfölj:
• Leda kravställning så att materiel från leverantörer till Försvarsmakten blir förvaltningsbara
• Leda mottagning av system från leverantörer till Försvarsmakten
• Leda planering, genomförande, uppföljning och rapportering av systemstatus, drift och underhåll
• Leda krigsplacering av materiel till krigsförbanden
• Leda granskning och revision av teknisk dokumentation
• Aktivt arbeta med ständiga förbättringarPubliceringsdatum2025-08-21Kvalifikationer
• Akademisk utbildning inom teknik/it/systemvetenskap eller erfarenheter som arbetsgivaren bedömer likvärdiga.
• Erfarenhet av arbete med radiosystem
• God förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska
Personliga egenskaper
Du är en person som tar ansvar och är pådrivande i dina arbetsuppgifter. Du kan arbeta strukturerat och självständigt och räds inte att fatta beslut när så krävs i syfte att leda och driva arbetet framåt. Du är stresstålig och har förmåga att prioritera samt har god analytisk förmåga. Du kan samarbeta med andra och är social och prestigelös, egenskaper som krävs då arbetet kräver nära samverkan med andra organisationsenheter och myndigheter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Erfarenhet av försvarsindustrin, FM, FMV eller annan statlig myndighet samt internationella samarbeten
• Erfarenhet av förvaltning av system i stora organisationer
• Erfarenhet och kunskap om IT-säkerhet och informationssäkerhet
• Erfarenhet av projektledningÖvrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar 6 månaders inledande provanställning, för dig som inte redan är anställd i Försvarsmakten.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Enköping. Resor kan förekomma till andra orter i Sverige.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
För upplysningar om befattningen kontakta
Tf sektionschef Camilla Ridesjö, nås via växeln 010-825 70 00.
Information om rekryteringsprocessen
HR-generalist Malin Lindqvist, nås via växeln 010-825 70 00.
Fackliga företrädare
Saco-S - Ann-Marie Löfwenberg
SEKO - Benny Augustsson
OFR/S - Clarence Arnstedt
OFR/O, OF Enköping - Mikael Eriksson
Samtliga nås via växeln 010-825 70 00.
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-22. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev på svenska där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
