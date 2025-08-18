Teknikpedagog till Bubblan och Komtek
2025-08-18
Är du passionerad för teknik, skapande och utbildning? Vill du inspirera nästa generation av innovatörer och problemlösare? Bubblan och Komtek söker nu en engagerad teknikpedagog som brinner för att göra teknik roligt och tillgängligt för alla åldrar!Publiceringsdatum2025-08-18Om tjänsten
Bubblan är en skaparverkstad för både analoga och digitala tekniker. Som teknikpedagog hos oss handleder du besökare i alla åldrar. Det kan handla om laserskärare, 3D-Printers, lödning och mycket mer då det är våra besökares intresse och engagemang som styr skapandet. Förutom arbete i våra egna lokaler på Kulturkvarteret kommer du även arbeta med uppsökande verksamhet via bibliotek, fritidsklubbar och annan kommunal verksamhet. Som en del av denna tjänst kommer du även periodvis arbeta med Komteks teknikkurser riktade mot barn och ungdomar, lärare och universitetsstudenter.
Exempel på arbetsuppgifter:
• planera, utveckla och leda teknik- och skapandeverkstäder för olika målgrupper i ålder 0-100 år
• inspirera och motivera besökare genom praktiska och interaktiva lektioner
• se över material och underhålla verkstaden och dess maskiner
• delta i evenemang och aktiviteter som främjar teknikintresse i samhället
Om arbetsplatsen
Du kommer organisatoriskt att tillhöra enheten Lärande, som är en del av Kultur- och fritidsförvaltningen, men kommer att arbeta på båda våra verksamheter Komtek och Bubblan. Bubblan utgår ifrån Kulturkvarteret i centrala Örebro. Här delar du det övergripande ansvaret med en ordinarie kollega och ni arbetar ihop med flertalet vikarier.
Klicka här för att läsa mer om Bubblan på vår hemsida.
Komtek ligger på Tullängsgatan 4, mittemot Tullängsgymnasiet där många av våra ca 50 timanställda går i skola. Komtek har för närvarande sju heltidsanställda teknikpedagoger samt en enhetschef.
Klicka här för att läsa mer om vad som är aktuellt hos Komtek just nu!
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.Kvalifikationer
I rollen som teknikpedagog söker vi dig som är en kreativ problemlösare med en pedagogisk ådra. Du är trygg och stabil som person och behåller lugnet även när många deltagare drar i din uppmärksamhet. Du samarbetar bra med andra och är inte rädd för att ta initiativ som driver verksamheten framåt. Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med deltagare och kollegor.
• lärarexamen med behörighet att undervisa i antingen teknik, fysik, bild eller slöjd alternativt en konstnärlig eller teknisk högskoleexamen om 180 hp
• B-Körkort
Meriterande:
• erfarenhet av upplevelsebaserad pedagogik där deltagarens egen nyfikenhet styr arbetet
• erfarenhet av teknisk utrustning (exempelvis 3D-printing, laserskärare och elektronik)
• erfarenhet av konstnärligt arbete
• kunskaper inom NPF
• kunskaper inom exempelvis arabiska, teckenspråk eller annat för verksamheten användbart språkTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Arbetstider: Vardagar och var fjärde helg. Arbetstiderna varierar mellan 8.30-21 med viss möjlighet till flexibel arbetstid.
Övrig information
Då tjänsten innebär arbete med barn krävs belastningsregister.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 31 augusti.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
