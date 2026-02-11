Teknikmontör med kundkontakt
Jobwise AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Sundsvall Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Sundsvall
2026-02-11
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobwise AB i Sundsvall
, Umeå
, Borlänge
, Avesta
, Ludvika
eller i hela Sverige
Om rollen
Vill du arbeta praktiskt, träffa människor dagligen och ha en rörlig vardag? Nu söker vi en teknikmontör på heltid till uppdrag i Sundsvall med start omgående.
I rollen utgår du från Sundsvall och planerar dina uppdrag för dagen. Du packar bilen med datorer och utrustning som ska levereras och installerar sedan utrustningen ute hos kund. Det kan handla om att montera och koppla in nya datorer, byta ut befintlig utrustning eller säkerställa att allt fungerar innan du lämnar arbetsplatsen.
Arbetet är självständigt men socialt. Du möter kunder varje dag, svarar på enklare frågor och ser till att installationen blir smidig och professionell. Rollen passar dig som gillar att ta ansvar, arbeta strukturerat och ge ett gott bemötande.
Tidigare erfarenhet av liknande arbete är meriterande men inget krav. Det viktigaste är att du är praktiskt lagd, serviceinriktad och har ett intresse för teknik.
Vi söker dig som
Trivs i en rörlig roll med daglig kundkontakt
Är ansvarstagande och lösningsorienterad
Har ett tekniskt intresse
Våra kompetenskrav
B-körkort
Behärska svenska och engelska i tal och skrift
Utdrag ur belastningsregistret
Anställningsvillkor
Tjänsten inleds med en sex månaders inhyrning, med goda möjligheter till övertag hos kund
Tjänsten är på heltid och förväntas starta omgående
Arbetstiderna är förlagda måndag till fredag, klockan 07.00-16.00
Dina personliga drivkrafter är av stor vikt för oss på Jobwise
Du är varmt välkommen att ansöka utan CV, men för att vi ska kunna behandla din ansökan behöver du komplettera med det i efterhand.
Vi på Jobwise strävar efter att skapa en bättre tillvaro för alla som går till ett jobb!
Som anställd på Jobwise så får du inte bara en attraktiv anställning där du omfattas av kollektivavtal och schyssta villkor. Du blir även en del av Jobwise-gemenskapen som består av engagerade ledare med lång erfarenhet från branschen. Din chef kommer vara ditt personliga bollplank och kommer finnas där för dig när du behöver det. Med den filosofin ska vi skapa det bästa bemanningsföretaget i världen.
Utöver det så är vi ett av de bemannings och rekryteringsföretag som erbjuder kunder och anställda de senaste digitala lösningarna.
Vi erbjuder dig
Möjligheten att vara med i ett team med engagerade medarbetare och ledare
Bra utvecklingsmöjligheter för den som vill
En bra relation med en omtänksam chef
En trygg anställning där du självklart omfattas av kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7214187-1837429". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobwise AB
(org.nr 559027-1242), https://im.jobwise.se
Kompanivägen 11 (visa karta
)
852 38 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9737625