Teknikinformatör Gripen C/D
Saab Aktiebolag / Journalistjobb / Linköping Visa alla journalistjobb i Linköping
2026-07-14
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Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Vill du utvecklas inom teknisk dokumentation för ett av världens mest avancerade stridsflygsystem? Hos oss får du möjlighet att bygga upp en bred systemförståelse genom nära samarbete med experter inom flera teknikområden. I rollen bidrar du till att skapa tydlig och användarvänlig teknisk information som är en viktig del av flygsäkerhet och operativ förmåga.
Du blir en del av sektionen Maintenance Instructions C/D, som består av 16 teknikinformatörer. Teamet präglas av hög kompetens, ett nära samarbete och en hjälpsam kultur där kunskapsdelning är en naturlig del av vardagen. Hos oss finns goda möjligheter att utvecklas i rollen och successivt bygga upp både teknisk kompetens och en bred förståelse för våra avancerade produkter och system.
Sektionen ansvarar för att:
skapa och editera underhållspublikationer
driva tilldelade leveranser och samordna dessa tillsammans med tekniskt ansvariga
delta i leveransprocessen av publikationerna
Teknikinformationen produceras på förenklad teknisk engelska (Simplified Technical English, STE) utifrån tekniska underlag. Som teknikinformatör arbetar du i gränssnittet mellan teknikutveckling och användning, där du omsätter komplex teknisk information till tydlig och målgruppsanpassad dokumentation. Du har ett nära samarbete med specialister inom flera teknikområden och bygger successivt upp en bred förståelse för systemens funktion och användning.Publiceringsdatum2026-07-14Profil
Vi söker dig som är strukturerad, analytisk och lösningsorienterad, med en god kommunikativ förmåga. Du trivs med att analysera komplex information, skapa struktur och omvandla tekniskt innehåll till tydlig dokumentation. Samtidigt har du förmågan att se helheten utan att tappa fokus på detaljerna.
Du är en lagspelare som uppskattar samarbete och har lätt för att sätta dig in i olika perspektiv. Rollen passar dig som tycker om att ta eget ansvar, driva ditt arbete framåt och bidra till utveckling av både arbetssätt och processer. Oavsett om du är i början av din karriär eller har tidigare erfarenhet ser vi ett stort värde i din nyfikenhet, vilja att lära och ditt intresse för teknik.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
akademisk utbildning som är relevant för tjänsten, exempelvis inom språk, kognitionsvetenskap eller datavetenskap
stort intresse för teknik och användbarhet
god problemlösningsförmåga
förmåga att navigera och arbeta i en komplex IT-miljö
mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Simplified Technical English (STE)
S1000D
XML-baserade verktyg för produktion av teknisk information
Teamcenter eller liknande Product Lifecycle Management-system
JIRA och Confluence
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Med tanke på den kommande semesterperioden kan du förvänta dig återkoppling på din ansökan efter sommaren. Om du tycker att tjänsten låter intressant är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna ugglas gata (visa karta
)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
10002276