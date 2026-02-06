Teknikinformatör
2026-02-06
Infotivs Vision är att skapa En värld med fler innovativa människor som skapar en hållbar teknik för framtiden. Därför erbjuder vi konsulter, lösningar och verktyg som hjälper våra kunder att med framgång utveckla och digitalisera sina produkter och produktinformation. Våra åtaganden kännetecknas av professionialism och enkelhet vilket gör att vi tillsammans bygger ett långsiktigt förtroende. Vi är nyfikna och prövar gärna nya lösningar tillsammans med våra kunder.
Sammanfattning om vad vi erbjuder
För vår kunds räkning vill vi nu hitta en teknikinformatör med några års erfarenhet och som är van med att arbeta i en strukturerad CMS-miljö. Kunden behöver förstärkning till sitt team av teknikinformatörer och tjänsten är på plats i Kalmar.
Vilka är vi?
Som anställd hos oss på Infotiv är du del av en gemenskap som präglas av öppenhet och god sammanhållning där vi stöttar och hjälper varandra.
Våra ledord "varmt hjärta och skarp hjärna" är värderingar som genomsyrar hela företaget, vårt arbetssätt, vårt ledarskap och vår arbetsmiljö. Det varma hjärtat står för empati, tillit och samarbete, och det är viktigt för oss att du som medarbetare känner dig uppskattad, sedd och lyssnad på. Den skarpa hjärnan står för kompetens och innovation, och vi värdesätter varje individs förmågor och kompetens genom att uppmuntra nytänkande, kreativitet och initiativtagande. Tillsammans är vi Infotiv.
Vi är anslutna till Almega och erbjuder kollektivavtal som ger dig trygghet och säkerhet i anställningen. Våra goda kundrelationer gör att vi kan ha en långsiktig strategi, där du kan utvecklas genom rätt uppdrag och med rätt kompetensutveckling. Hos oss kan du både testa nya saker och utvecklas samtidigt som du kan känna dig trygg i din anställning.
Din framtida utmaning
Just nu söker vi en person till ett utmanande uppdrag hos en av våra spännande kunder. Vi ser gärna att du har ett tekniskt intresse samt god erfarenhet av teknikinformation, XML och gärna erfarenhet av att arbeta med CMS, samt bildhantering i ISO Draw. Vi jobbar brett inom flera branscher och våra kunder har alla olika förutsättningar. Infotiv har haft förmånen att med många kunder samarbeta i långa relationer vilket skapar trygghet men även möjligheter.
Den du är idag
Du har jobbat som teknikinformatör i några år, du kanske har arbetat som konsult. Men du är trygg i dig själv, du vet vad du kan och klarar av. Du tror på kraften i att samarbeta och att dela med sig samtidigt som du inte har några problem med att jobba självständigt med de uppgifter som är ålagda dig.
Vilken bakgrund och vilka personliga egenskaper letar vi efter?
Du har följande med dig:
• Teknisk dokumentation
• XML
• ISO Draw
• Svenska
• Engelska
• Samarbetsförmåga
• Strukturerad
Det är också meriterande om du är:
• Självgående
• Flexibel
• Lagspelare
Observera att uppdraget är på plats i Kalmar. Varaktighet, arbetstid, etc.
Fast anställning Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Infotiv AB
(org.nr 556552-9640), https://www.infotiv.se Arbetsplats
Infotiv Jobbnummer
9727050