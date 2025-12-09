Teknikinformatör
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
Vill du kombinera teknik, kommunikation och problemlösning - och samtidigt bidra till några av Sveriges viktigaste marina projekt? På Berg Marin får du möjligheten att arbeta nära verkligheten, nära tekniken och nära människor som brinner för sitt hantverk. Vi är ett växande bolag inom teknikinformation, underhållsberedning och driftsäkerhet, och söker nu en teknikinformatör som vill ta plats i ett engagerat och kunnigt gäng.

Dina arbetsuppgifter
Som teknikinformatör hos Berg Marin blir du en nyckelspelare i våra projekt. Du är den som får detaljer, teknik och funktion att landa i tydlig och användbar dokumentation - något som är helt avgörande för våra kunders installation, drift och underhåll.
Du kommer att
- Samla in teknisk information från datablad, manualer, varv, projektledare och tekniker
- Strukturera och omvandla komplex information till logisk och lättbegriplig dokumentation
- Ta fram manualer, beskrivningar, reservdelsunderlag och utbildningsmaterial
- Arbeta över flera projekt samtidigt och bidra till både kvalitet och framdrift.
Det här är en roll där du får jobba nära tekniken - men också nära människorna som faktiskt använder den.
Vårt erbjudande
Hos Berg Marin blir du en del av ett engagerat gäng där kompetens och nyfikenhet står i centrum och där gemenskap och samarbete är en självklar del av vardagen - vi hjälper varandra att lyckas. Som en del av Ö-borgenkoncernen arbetar vi långsiktigt och kvalitetssäkert med fokus på hållbarhet både i våra leveranser och i våra arbetsrelationer. Här är beslutsvägarna korta, ditt inflytande stort och ditt arbete får verklig betydelse. Du får möjlighet att påverka teknikinformationen i projekt som stärker Sveriges marina förmåga, bidra till lösningar som används i praktiken och växa både tekniskt och professionellt i en arbetsmiljö som värdesätter trygghet, kvalitet och utveckling.
Vi söker dig som är utbildad teknikinformatör eller teknisk skribent och som gärna har hunnit arbeta ett tag inom området. Har du erfarenhet från marin eller industriell verksamhet ser vi det som ett stort plus.
Vi ser att du har vana att kommunicera med både tekniska och icke tekniska roller. Du är en person som både gillar och har förmåga att skapa struktur och du trivs med att dyka ner i tekniska detaljer för att skapa ordning och förståelse. Du driver ditt arbete framåt och ser till att det du lämnar ifrån dig håller hög kvalitét.
Du behöver ha goda kunskaper i svenska och engelska i så väl tal som skrift.
Resor till våra varv runt om i Sverige ingår i tjänsten och du behöver därför ha körkort samt möjlighet att resa ca 20 dagar/år.
Mer om tjänsten och rekryteringsprocessen
Tjänsten är placerad i Göteborg eller Karlskrona - du anger i ansökan vilken placeringsort du är intresserad av.
Eftersom FMV är en av våra största kunder kommer den som blir aktuell för tjänsten att säkerhetsprövas.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Robin Berglund Björk 0455-341866 eller Max Michelson 0455-341091. Ansök genom att klicka på 'Ansök nu' och svara på urvalsfrågorna i formuläret. Vårt första urval görs utifrån dina svar så lägg gärna lite tid på dem. Om du vill kan du även bifoga ditt CV men det är inget krav.
Vi ser fram emot din ansökan!
Berg Marin är ett teknikinformationsföretag som levererar högkvalitativ dokumentation och tekniska lösningar för marina och industriella projekt. Vi producerar tekniska beskrivningar, manualer, scheman, utbildningsmaterial, CE-dokumentation, underhålls- och reservdelsanalyser samt IT-säkerhet - alltid anpassat efter kundens behov.
Vårt arbete säkerställer installation, uppstart, handhavande och underhåll av marina enheter och industriella anläggningar. Med personal som har gedigen erfarenhet från både skeppsbyggnation och marinanvändning kombinerar vi praktisk insikt med teknisk kompetens. Berg Marin är en del av Ö-borgen som bygger på långsiktighet, kvalitet och samarbete. Ersättning
