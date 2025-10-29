Teknikinformatör
2025-10-29
Vill du vara med och skapa tydlig och användarvänlig teknisk information för några av världens mest avancerade fordonssystem? Som senior teknikinformatör hos oss på Aleido blir du en nyckelperson i utvecklingen av teknisk information som gör komplex teknik begriplig och användbar. Just nu söker vi dig som vill bidra i ett uppdrag där du kommer arbeta med dokumentation för en av våra kunder inom försvarsindustrin.
Vad rollen innebär
Hos oss får du möjlighet att kombinera teknikintresse med kommunikation, i uppdrag där teknikinformation gör verklig skillnad för användare och servicetekniker världen över. I det här projektet blir du en del av ett kompetent team som ansvarar för att samla in, kvalitetssäkra och presentera information om kundens fordonssystem på ett tydligt och användarvänligt sätt. Tjänsten är placerad i Göteborg på vårt huvudkontor där ditt Aleido-team befinner sig. Det finns möjlighet att arbeta på distans upp till 2 dagar i veckan och resor till kunden i Örnsköldsvik förväntas ca 4 gånger per år förväntas.
Du kommer i huvudsak att arbeta med:
Skapa och uppdatera teknisk dokumentation, såsom manualer, underhållsinstruktioner och reservdelsinformation
Säkerställa att dokumentationen följer gällande standarder, riktlinjer och kundkrav
Strukturera information i kundens olika dokumentationssystem (t.ex. CMS och PLM)
Samarbeta med utvecklings- och produktteam för att säkerställa korrekt tekniskt innehåll
Bidra till utveckling av processer och arbetssätt för teknikinformation
Vem du är
Vi söker dig som har:
Minst fem års erfarenhet av att skapa teknisk dokumentation
Har utbildning inom teknisk information eller motsvarande teknisk bakgrund
Mycket goda kunskaper i teknisk engelska i både tal och skrift
Erfarenhet av XML och CCMS verktyg
God teknisk förståelse och intresse för hur komplexa system fungerar, gärna inom mjukvara eller fordon
Förmåga att arbeta självständigt, fatta beslut och driva arbetet framåt
God samarbetsförmåga och en kommunikativ, lösningsorienterad inställning
Ett stort intresse för teknik och användarvänlighet, samt en förmåga att förenkla komplex information
Svenskt medborgarskap och förmågan att kommunicera på svenska i kontakt med kundens utvecklingsteam
Det är dessutom meriterande om du har:
Erfarenhet av verktyg som Corena, Arbortext, PLM, Catia och/eller DevOps
Erfarenhet av Simplified Technical English (STE)
Varför Aleido?
Innovativ miljö: Hos oss får du arbeta med de senaste AI- och teknologitrenderna, i en kultur som värderar ständig utveckling och lärande.
Flexibelt arbete: Vi har en progressiv distansarbetsmodell som ger dig friheten att balansera arbetslivet på ett sätt som passar dig.
Utveckling i fokus: Vi erbjuder en lärandekultur där du ständigt utmanas och har möjlighet att växa. Vårt löfte om lärande innebär att vi delar kunskap generöst och värdesätter din strävan att växa.
Hållbar framtid: Vår vision är att skapa tekniska lösningar som är både innovativa och hållbara.
Vilka vi är
Aleido är ett internationellt företag med lång tradition av att driva utvecklingen av eftermarknadsinformation och utbildningslösningar. Våra kunder utvecklar komplexa produkter eller system, eller söker kunskap och beredskap för att skapa varaktig förändring, inom en mängd branscher såsom fordon, telekom, industri, järnväg och medicinteknik. Vi är närmare tusen kollegor i fem länder. Tillsammans överbryggar vi klyftan mellan teknik och människorna som är beroende av den - genom att göra det avancerade lätt att förstå. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Detta är ett heltidsjobb.
Aleido Sweden AB (org.nr 556241-0638), https://aleido.com/
Aleido Sweden Kontakt
Mirjam Gransö mirjam.granso@aleido.com
9580544