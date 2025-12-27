Tekniker/vaktmästare till Must
Är du en engagerad och praktiskt lagd person med hög servicekänsla? Vi söker dig som drivs av att leverera effektiva lösningar och göra skillnad varje dag!
Vill du ha ett meningsfullt arbete och bidra till ett säkrare Sverige i en osäker värld?
Det förändrade omvärldsläget medför att vårt försvar behöver förstärkas och den ökade underrättelseverksamheten mot Sverige och Försvarsmakten är omfattande. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) bedriver försvarsunderrättelseverksamhet och militär underrättelse- och säkerhetstjänst till stöd för svensk utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik samt i övrigt för kartläggning av yttre hot mot Sverige.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder ett viktigt och stimulerande arbete där du dagligen bidrar till Sveriges säkerhet. Vi erbjuder också mycket goda möjligheter till kompetensutveckling. Hos oss finns det friskvårdsmöjligheter som inkluderar träning tre timmar i veckan på arbetstid samt möjlighet att ha balans mellan fritid och arbete.
Om enheten
Must internservice söker en tekniker/vaktmästare. MIS Drifts uppdrag är en central funktion inom organisationen Must. Vi skapar goda förutsättningar för den kärnverksamhet som bedrivs. Rollen som tekniker/vaktmästare är viktig, du bidrar med initiativförmåga, sinne för detaljer och är lyhörd för vad som efterfrågas i nutid och på längre sikt. Vi genomför de beslut som är tagna.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som tekniker/vaktmästare är du en nyckelperson för driften inom våra fastigheter. Dina arbetsuppgifter varierar och omfattar allt från tillsyn av fastighet, skötselmoment, montering och flytt av inredning samt transport och godshantering. Arbetet kan vara fysiskt krävande då tunga lyft förekommer. Då resor under kontorstid förekommer i tjänsten är B-körkort ett krav.
Kvalifikationer
• Gymnasial utbildning
• Något års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Goda kunskaper i Office-paketet samt goda grundläggande och övergripande kunskaper inom IT
• B-körkort
Meriterande
• Erfarenhet av liknande tjänst inom offentlig sektor
• Har erfarenhet av vaktmästeri eller driftteknik
• Kunskap och/eller erfarenhet från arbete i olika beredskapsnivåerPubliceringsdatum2025-12-27Dina personliga egenskaper
Du är engagerad, lösningsorienterad och bidrar aktivt med förbättring och utveckling till verksamhetens bästa. Du är händig, van att arbeta med verktyg och tycker om att utföra praktiska arbetsuppgifter. Vi ser att du har god social förmåga, hög servicekänsla och är lyhörd inför verksamhetens behov. Du förväntas arbeta självständigt och driva dina uppgifter framåt med självledarskap och ansvarstagande i kombination med teamwork där du har god förmåga att samarbeta med andra funktioner.
Det är en fördel att du trivs i arbetsmiljö är uppgifter kan variera, där verksamheten kräver omprioritering och snabbt agerande. Förmåga att anpassa sig till förändringar i arbetsflödet är därför mycket värdefullt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Ovan ställda kvalifikationer ska på begäran kunna verifieras genom intyg, referenser samt arbets- eller urvalstester.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med provanställning om sex månader
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetsort: Stockholm
För upplysningar om befattningen eller rekryteringsprocessen kontakta: hkv-rekrytering-must@mil.se
, vänligen skriv "Tekniker/vaktmästare" i ämnesraden.
Fackliga företrädare
Fackliga representanter nås via hkv-rekrytering-must@mil.se
Varmt välkommen med din ansökan senast 2026-01-19. I ditt CV och personliga brev vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Du ansöker via jobb.forsvarsmakten.se.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Vi ger regeringen och Försvarsmakten kvalificerade beslutsunderlag om omvärldsutvecklingen och hot mot Sveriges och Försvarsmaktens säkerhet. Vår vision är "Ett säkrare Sverige i en osäker värld". Must är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för Sverige angelägna arbetsuppgifter. Här arbetar både officerare och civila experter inom olika områden, t ex statsvetenskap, IT, ekonomi, teknik, matematik och HR.
En stor del av Must verksamhet omfattas av sekretess och vi ber dig därför att inte berätta att du sökt jobb hos Must för andra personer än dina närmaste. Läs gärna mer om Must och vår verksamhet här
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
