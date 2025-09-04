Tekniker till Väven, Programavdelningen
Umeå kommun, Kultur, Program / Supportteknikerjobb / Umeå Visa alla supportteknikerjobb i Umeå
2025-09-04
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå kommun, Kultur, Program i Umeå
Umeå är känt för sitt kreativa klimat med ett rikt, inspirerande kulturliv, inte sällan av nationell betydelse.
Här finns bland annat kulturhuset Väven, ett operahus, fyra uppskattade museer, tongivande festivaler, en skulpturpark i världsklass, konstgallerier, en europeisk filmfestival och musik-, dans- och teatergrupper för alla åldrar.
I centrum av stadskärnan ligger kulturhuset Väven som bland annat innehåller Umeå stadsbibliotek, Umeå konsthall, Kvinnohistoriskt museum och Folkets bio. I Väven ges föreställningar och program i olika genrer.
Vi söker nu tekniker till vår verksamhet i Väven!Publiceringsdatum2025-09-04Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med post och godshantering, bokdistribution och sortering, tidnings- och tidskriftssortering samt distribution. I arbetet ingår underhåll av stadsbibliotekets återlämningsautomat, transporter och att ge service till närbiblioteken. Programmering av dörrar och larm, hantering av passerkort, reparation och underhåll är även arbetsuppgifter som ingår. Du kommer också arbeta med konstruktioner och snickeriarbeten gällande inredning, belysning och utrustning. Fastighetsservice samt program- och evenemangsservice, bland annat möblering inför arrangemang som är en viktig del i arbetet. Tjänsten innehåller fysiskt krävande arbetsuppgifter och tunga lyft.
Om dig
Vi söker dig som har gymnasieutbildning med teknisk inriktning, till exempel fastighetsskötarutbildning eller motsvarande. Du har minst ett års erfarenhet av arbete som tekniker eller annat praktiskt arbete som innehåller reparationer och underhåll. Vi ser gärna att du har erfarenhet av programmering av lås och larm. Du har mycket god social förmåga, förmåga att samarbeta och du ser dig själv som en lagspelare. Du har ett stort intresse för att hitta lösningar på praktiska utmaningar samt vana att arbeta i officepaketet .
Körkort B är ett krav.
Meriterande är erfarenhet av
arbetsledande uppgifter som schemahantering och vikariebemanning
praktiskt arbete med evenemang
programmering av lås och larm
utbildning inom IT-området
erfarenhet av arbete med datorer och IT
erfarenhet av scenteknik, streaming, ljud- och ljusteknikÖvrig information
Tjänsten är ett vikariat, deltid 75%, med start 2025-11-01 till och med 2026-06-30. Arbetet är schemalagt dagtid, kvällstid och helger.
Välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte oss om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/579". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå kommun
(org.nr 212000-2627) Arbetsplats
Umeå kommun, Kultur, Program Kontakt
Jenny Vinsa, Samordnare 090-163431 Jobbnummer
9491860