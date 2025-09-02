Tekniker till Torsby
Elektronikjobb / Torsby
2025-09-02
Publiceringsdatum2025-09-02
Har du ett stort teknikintresse och vill jobba som provningstekniker i vackra Torsby?
Vi söker nu engagerade tekniker till ett av Europas ledande företag inom elektronikproduktion. Fabriken specialiserar sig på att tillverka produkter som klarar av de mest krävande miljöerna, vilket ställer höga krav på både kvalitet och prestanda. Branscher som använder sig av produkterna är hälso- och sjukvården, industrin, automation, transport, infrastruktur, kommunikation och säkerhetsbranschen. Företaget befinner sig i en stark tillväxtfas och satsar ständigt på utveckling och förbättring.Arbetsuppgifter
I rollen som tekniker kommer du att arbeta med kvalitetssäkring av komponenterna. Du ansvarar för att testa produkterna genom felsökning och rapportera avvikelser. Arbetet inkluderar service, reparation, dokumentation, kontakt med produktion samt kunder för att säkerställa att produkterna möter alla krav. Du kommer vara en viktig resurs i ett företag som strävar efter hållbarhet och metodiskt utvecklingsarbete.Profil
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och ansvarstagande. Du har en lösningsorienterad inställning och trivs med både interna och externa kontakter. Du är en lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö, men är även självgående och van vid att arbeta under eget ansvar.
För att trivas i rollen bör du vara initiativrik, social och tålmodig. Du har ett starkt tekniskt intresse och erfarenhet av montering, felsökning eller reparation av elektroniska komponenter. God datorvana är viktigt, eftersom arbetet kräver att du registrerar kontroller och avvikelser i företagets kvalitetssystem.
Om Industrisupport
Det här är en direktrekrytering, vilket innebär att du från första dagen får en anställning hos kundföretaget. Om du har frågor får du gärna ställa dem till ansvarig rekryterare på Industrisupport (se kontaktuppgifter nedan). Urvals- och drogtester kan förekomma i rekryteringens slutskede. Vi jobbar med löpande urval i rekryteringsprocessen så passa på att söka tjänsten redan idag.
Industrisupport är sedan 1999 ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med kunder och kontor på flera orter. Vi rekryterar inom olika yrkesområden.
Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Linda Karlsson Nikula
linda.karlsson-nikula@industrisupport.com
+46 70 515 00 10
9486983