Tekniker till Operativt underhåll - Logistik
Spendrups Bryggeri AB / Elektronikjobb / Ludvika Visa alla elektronikjobb i Ludvika
2025-12-10
Anställningsform: Tillsvidareanställning, 3-skift, heltid | Tillträdesdag: enligt överenskommelse | Ansök senast: 31 december 2025 Nu söker vi skiftgående tekniker till vår avdelning! Underhållsavdelningen ansvarar för bl.a. ett automatiserat höglager där logistiklösningen är bestående av automation i olika delar; hissar, bansystem, monorailbana och kranar.
Som tekniker inom Logistik får du en spännande roll i en flexibel och dynamisk avdelning där utveckling står i fokus. Du erbjuds ett varierat och tekniskt utmanande arbete med goda möjligheter till kompetensutveckling. Här prioriteras arbetsmiljö och samarbete - tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för våra kunder.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
felsökning på både enkla och högteknologiska maskiner
reparationer och utbyte av komponenter
förebyggande underhåll
avrapportering av utfört arbete i underhållssystem
Du kommer att arbeta i enlighet med Spendrups underhållsprocess, vilket innebär att du följer etablerade rutiner och metoder för att säkerställa hög kvalitet och effektivitet i underhållsarbetet. Arbetstiden är rullande 3-skift med helg och ledig vecka. Beredskap förekommer i tjänsten.
Kravprofil
Gymnasial utbildning med inriktning mot el eller automation
Erfarenhet inom liknande arbete är önskvärt men inget krav
Du ska kunna läsa och förstå teknisk dokumentation på svenska och engelska
Du har god datorkunskap
Arbetet kräver att du känner dig bekväm med att arbeta på hög höjd, upp till ca 40 meter.
Du ska kunna läsa och förstå el- och pneumatikschema
Som person är du strukturerad, har god analytisk förmåga och är mål- och resultatinriktad. Du är initiativrik och fattar beslut på saklig grund, samt har lätt för att samarbeta och klarar av att arbeta i såväl små som stora grupper är en fördel för att lyckas i rollen.
Vi erbjuder En spännande och dynamisk arbetsmiljö där du får möjlighet att påverka och utveckla vårt underhållsarbete. Du blir en del av ett team där samarbete och engagemang står i fokus.
Vill du vara med och göra skillnad i vår verksamhet? Skicka in din ansökan redan idag!
Kontaktperson:Helene Johansson,Chef Operativt Underhåll,073-9663971
Din ansökan
För denna tjänst behöver vi inget personligt brev, du ansöker istället genom att svara på några korta urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Om du uppfyller kravenkommer du även att få göratvå urvalstester som skickas tilldin mejl.
Slutkandidater kommerefter sitt godkännande att omfattas av en bakgrundskontroll.
Spendrups vision är att vara ett bryggeri i världsklass. Det innebär att vi stolt vill kunna jämföra oss med de bästa i världen i allt vi gör. Det gäller de produkter vi lanserar och de relationer vi bygger, hur vi agerar i nuet och hur vi satsar på sikt. Vår mission är att med kreativ kraft, långsiktigt ansvarstagande och passion skapa smakupplevelser och relationer i världsklass. Som medarbetare på Spendrups har du en viktig roll i vår gemensamma strävan mot världsklass och vi ser gärna att du identifierar dig själv med våra värderingar: Äkthet, Nyskapande och Handlingskraft.
Välkommen in! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Spendrups Bryggeri AB
(org.nr 556079-6871), http://www.Spendrups.se Arbetsplats
Spendrups Kontakt
Karin Eriksson karin.eriksson@spendrups.se Tel växel: 0240-88 000 Jobbnummer
9638370