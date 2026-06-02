Lagermedarbetare på deltid - perfekt för dig som satsar på idrott
Är du van att arbeta mot tydliga mål, trivs i ett högt tempo och gillar att vara en del av ett starkt lag? Då kan detta vara tjänsten för dig.
Vi söker nu lagerarbetare till en av Nordens ledande e-handelsaktörer inom kök, matlagning och hem. Uppdraget passar särskilt bra för dig som kombinerar arbete med en aktiv idrottssatsning, studier eller annan huvudsaklig sysselsättning.
Om rollen
I rollen som lagermedarbetare arbetar du tillsammans med ett engagerat team i moderna lagerlokaler. Arbetsuppgifterna varierar och innefattar bland annat:
Plockning och packning av kundordrar
Mottagning och hantering av inkommande leveranser
Arbetet är fysiskt och tempot kan stundtals vara högt
Vi söker dig som
Har en aktiv idrottsbakgrund eller pågående idrottssatsning
Är tillgänglig för arbete dagtid på vardagar
Talar och skriver svenska obehindrat
Är noggrann och har hög arbetsmoral
Meriterande
Truckkort A+B
Idrottsbakgrund & aktiv idrottare
Målmedveten
Ansvarstagande
Punktlig
Lösningsorienterad
Strukturerad
En lagspelare som bidrar med positiv energi
Vi erbjuder
Ett flexibelt extrajobb som fungerar att kombinera med idrott och studier
Arbete hos en välkänd och framgångsrik e-handelsaktör
Kollektivavtal och marknadsmässiga villkor
Start: Enligt överenskommelse Omfattning: Deltid/extraarbete Arbetstider: Dagtid på vardagar 06:00-15:00 - 07:00-16:00
Vilka är vi
Vi på Athletic Work har som ambition att förbereda våra konsulter för arbetsdagen som om det vore före match, cup eller annat tävlingstillfälle.
Vi tror på att den tysta skolan som idrotten bidrar med är en stor tillgång i arbetslivet.
Välkommen med din ansökan – urval och intervjuer sker löpande.
Mer info hittar du på www.athletiwork.se
eller www.athleticwork.se/lediga-jobb
för att andra tjänster som teamet på Athletic Work tillsätter just nu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-28
Arbetsgivare Athletic Work Nordic AB
(org.nr 559459-0456), https://athleticwork.teamtailor.com
Skånegatan 22 (visa karta
)
412 51 GÖTEBORG Arbetsplats
