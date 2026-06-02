Rehabassistent till Vårdcentralen Västra Vall, vikariat
Vill du vara en viktig del i patienters rehabilitering?
Vi söker nu en engagerad och strukturerad rehabassistent till vårt team på Vårdcentralen Västra Vall. I rollen arbetar du nära arbetsterapeut men kan till viss del arbeta på uppdrag av fysioterapeuter också. Publiceringsdatum2026-06-02Om tjänsten
Som rehabassistent har du en viktig roll i både patientnära arbete och i att säkerställa att våra lokaler, hjälpmedel och administrativa processer fungerar smidigt. Du bidrar aktivt till att skapa en trygg och effektiv rehabiliteringsprocess för våra patienter.
Tjänsten innebär en varierad vardag där du kombinerar praktiskt patientarbete med administrativa och samordnande uppgifter.Dina arbetsuppgifter
Utprovning, utlämning och återtag av hjälpmedel enligt ordination
Hembesök för leverans och uppföljning
Utprovning av enklare ortoser och parafinbehandling
Information till patienter
Journalföring, bokningar och telefonarbete (TeleQ)
Hantering av remisser och funktionsbrevlåda
Ansvar för hjälpmedelsförråd och lager
Administrativt stöd till rehabteamet
Om arbetsplatsen
Vårdcentralen Västra Vall är en attraktiv arbetsplats belägen mitt i Varberg, nära tågstationen, centrum och havet. Vi är en vårdcentral som erbjuder invånarna det som du bör förvänta dig av din vårdcentral så som fysioterapeuter, arbetsterapeuter, psykosociala samtalsmottagning, provtagning, läkar- och sköterskemottagningar. Vi har ett välfungerande BVC och sköter även läkarinsatserna på ett av Varbergs äldreboende.
Vi som arbetar här är stolta över det goda samarbetet mellan våra olika professioner och trivs
tillsammans. Vi är nyfikna och vågar prova nya idéer. Vi arbetar med fokus på att varje patientmöte är unikt och ska bli det bästa. Vi tar väl hand om varandra och vi tycker att det är roligt att lära känna nya kollegor som tillför vår verksamhet nya tankar och idéer, så att vi kan utveckla verksamheten till att bli ännu bättre! Vi tror på det goda teamarbetet där samarbetet mellan våra olika professioner bidrar till en positiv stämning och ett professionellt bemötande av våra invånare.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete inom vård eller rehabilitering (meriterande)
Är strukturerad och ansvarstagande
Har god kommunikativ förmåga och ett professionellt bemötande
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Är praktisk lagd och lösningsorienterad
Har B-körkort
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vilka förmåner vi kan erbjuda dig som anställd här.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland – bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
http://www.regionhalland.se/
Västra Vallgatan 14
)
432 44 VARBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort.
