Jobba nära människor i sommar - och stanna kvar om du trivs
🌿 Sommarvikarie – Personlig Assistent
Vill du ha ett sommarjobb som verkligen gör skillnad?
Nu söker vi engagerade och omtänksamma sommarvikarier till personlig assistans under sommarmånaderna. Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du bidrar till att skapa trygghet, självständighet och livskvalitet i en annan människas vardag.
👉 Möjlighet till fortsatt arbete efter sommaren – och chans att erbjudas fortsatt vikariat om du trivs och gör ett bra jobb!
💼 Om rollen
Som personlig assistent är du ett viktigt stöd i kundens liv. Du arbetar i kundens hem och följer med i vardagen – där livet händer.
Ditt arbete anpassas helt efter kundens behov och önskemål, och kan innefatta allt från omvårdnad till sociala aktiviteter. Du blir en betydelsefull del i att skapa en fungerande, trygg och meningsfull vardag.
🧡 Arbetsuppgifter
Arbetet varierar, men kan exempelvis innebära att du:
Stöttar vid personlig omvårdnad
Hjälper till med förflyttningar och ledsagning
Utför enklare hushållssysslor
Ger stöd i kommunikation
Deltar i aktiviteter och sociala sammanhang
Följer med på utflykter, fritidsaktiviteter och ärenden
👤 Vem är du?
Vi söker dig som:
Är empatisk, lyhörd och ansvarstagande
Har lätt för att samarbeta och är trygg i dig själv
Kan arbeta självständigt och anpassa dig efter olika situationer
Har goda kunskaper i svenska (tal och skrift)
Har fyllt 18 år
✅ Erfarenhet inom vård, omsorg eller personlig assistans är meriterande – men din personlighet och inställning är det viktigaste!
🕒 Arbetstid
Arbetstiderna varierar beroende på kund och kan inkludera dag, kväll, natt och helg.
Vi söker dig som kan arbeta under perioden juni–augusti, med möjlighet till introduktion innan sommaren.
✨ Vi erbjuder Ett meningsfullt och givande arbete
Individuell introduktion hos kund
En trygg arbetsgivare med stöd från arbetsledare
Möjlighet till fortsatt arbete efter sommaren
Chans till fortsatt vikariat om du visar engagemang och gör ett bra jobb
📩 Ansökan
Låter det här som något för dig?
Välkommen med din ansökan redan idag!
Skicka in:
CV
Ett kort personligt brev där du berättar varför du vill arbeta som personlig assistent
👉 Urval sker löpande – vänta inte med din ansökan!
Om oss – varför välja oss?
Vi är Storsjöbygdens Personliga Assistans AB, och hos oss är personlig assistans verkligen personlig. Det som gör oss speciella? Alla på kontoret har själva jobbat som assistenter under lång tid – vi vet hur jobbet känns på riktigt och hur viktigt det är att du får stöd och trygghet i vardagen.
Hos oss får du:
Trygghet – kollektivavtal via Fremia och Kommunal, försäkringar och pensionslösningar.
Flexibilitet – möjlighet att arbeta hos flera kunder om du vill.
Extra förmåner – som möjlighet till förmånscykel och kompetensutveckling.
Stöd och tillgänglighet – vi är alltid nära, du står aldrig ensam.
Vi har funnits sedan 2001 och bygger vår verksamhet på personlighet, erfarenhet, kunskap och tillgänglighet. Hos oss blir du en del av ett team som bryr sig – både om dig och om våra kunder.
Rekryteringsprocess
Vi kontaktar löpande de kandidater som är aktuella för en första intervju. Tjänsten tillsätts när vi har funnit rätt person, vilket kan ske innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas av personal på Storsjöbydens personliga assistans, tillsammans med uppdragsgivaren, samt eventuella anhöriga, god man eller andra berörda. Om tjänsten innebär arbete med en minderårig uppdragsgivare krävs ett utdrag ur belastningsregistret.
Barnperspektiv i rekryteringen
Vi på Storsjöbydens personliga assistans följer noggrant Barnkonventionen, vilket innebär att om du söker en tjänst som innebär arbete med minderåriga, kommer rekryteringsprocessen att omfatta specifika steg för att säkerställa att barnets vilja och behov tas i beaktande. Vid anställning där du arbetar med minderårig uppdragsgivare ingår även en utbildning om barnperspektivet.
Anställningsvillkor
Om du går vidare i rekryteringsprocessen behöver du kunna styrka din identitet och bevisa att du har rätt att arbeta i Sverige. För att kunna signera ditt anställningsavtal och dina tidrapporter krävs att du har ett BankID.
För att säkerställa att vi håller hög kvalitet i assistansen kommer nyanställda att genomgå en webbaserad introduktionsutbildning (ca 1 timme), helst innan anställningens start men senast inom en månad från anställningens början. Läs mer om utbildningen här: Personlig assistent som yrke – en webbintroduktion - Socialstyrelsen utbildning
Anställningsvillkor
Om du går vidare i rekryteringsprocessen behöver du kunna styrka din identitet och bevisa att du har rätt att arbeta i Sverige. För att kunna signera ditt anställningsavtal och dina tidrapporter krävs a
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Storsjöbygdens Personliga Assistans AB
(org.nr 556551-9674), https://spaab.tidvis.se/lediga_tjanster
Öneslingan 5 (visa karta
)
832 51 HTTP://WWW.SPAAB.SE Arbetsplats
Storsjöbygdens Personliga Assistans AB Kontakt
Personalsamordnare
Malin Håkansson malin@spaab.se 0730413391
