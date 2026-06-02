Driven säljare till expansivt mediebolag!
Det här är tjänsten för dig som vill arbeta med ett erbjudande där du faktiskt gör skillnad för dina kunder - på riktigt.
Vår kund är ett etablerat och växande mediebolag inom B2B, med stark position i Norden och med en produktportfölj som kombinerar digitala plattformar, annonsering, content och event. Nu söker de en person som är redo att kliva in i rollen som Key Account Manager hos dem och som lockas av att arbeta i en kommersiell miljö med högt tempo och ta stort eget ansvar. Den här tjänsten är för dig som har några års erfarenhet inom sälj och nu vill ta nästa steg hos ett företag inom medieförsäljning med högt i tak och där du får ta stort ägandeskap för dina tilldelade produktområden.
Många säljroller har krav på antal möten. Hos vår kund vet man å ena sidan att möten är ett sätt att bygga relation och skapa affär – men å andra sidan vet man lika väl att en säljare gör nytta i många andra forum och kanaler än möten. Därför följs du upp och coachas kring vilka aktiviteter du gör varje vecka, inte hur många möten du gör.
Här kommer du till ett bolag där:Du säljer lösningar som når attraktiva målgrupper, vilket gör dialogen med kund mer strategisk än övertalande.
Du ansvarar för dina kundrelationer, din pipeline och dina affärer, med fullt förtroende och mandat.
Du följs upp på hur du driver affär, inte hur många möten du bokar.
Du blir bättre på att förstå affärer, kundbehov och hur olika kanaler samverkar - en kompetens som är väldigt eftertraktad.
Det är högt i tak, affärsfokus och ett team som vill framåt.
Om rollen
Du arbetar rådgivande och hjälper dina kunder att navigera i ett brett erbjudande, där du skräddarsyr lösningar inom exempelvis:
Digital annonsering och kampanjer
Native & content marketing
Event och fysiska mötesplatser
Print och varumärkesexponering
Fokus ligger inte på att "sälja en produkt" – utan på att förstå kundens affär och bygga rätt lösning utifrån deras mål.
Vi söker dig somÄr en säljare som älskar att dag in och dag ut få lägga 100% fokus på att bearbeta och ligga top of mind hos dina kunder.
Har dokumenterad erfarenhet av B2B‐försäljning
Är relationsskapande, inlyssnande och rådgivande
Talar och skriver flytande svenska samt engelska
Om anställningen
Detta är en direktrekrytering. Det betyder att OIO projektleder rekryteringsprocessen och att du därefter blir anställd direkt av vår kund
Övrig informationOmfattning: Heltid, kontorstider
Start: Omgående
Placering: Solna, Filmstaden/Gamla Råsunda
Kontaktperson: Per Carnestedt per.carnestedt@oio.se
Lön: Grundlön + provision
Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Så ansöker du
