Grundskollärare i trä- och metallslöjd & teknik Björna- och Gideåskolan
2026-06-02
Välkommen till Björna skolupptagningsområde – där framtidens lärande formas tillsammans!
Hos oss möter du en varm och engagerad skolmiljö som sträcker sig över fyra skolenheter i Björna, Gideå, Hemling och Trehörningsjö. Här arbetar vi med elever från förskoleklass till och med årskurs nio, och tillsammans skapar vi en trygg och kreativ plats för både elever och personal att växa i.
Nu söker vi en engagerad ämneslärare i Trä & Metallslöjd och Teknik till Björnaskolan åk 3-9. Även du som saknar lärarlegitimation men har god praktisk erfarenhet och kompetens inom hantverk är varmt välkommen att söka tjänsten. Erfarenhet av snickeri, träarbete eller andra hantverksområden är meriterande och ses som en stor tillgång i tjänsten.Publiceringsdatum2026-06-02Dina arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa i trä- och metallslöjd samt teknik på Björnaskolan åk 3-9. Träslöjd på Gideåskolan åk 3-6. Du ingår i arbetslaget för åk 7–9 Björnaskolan, där vi arbetar tätt tillsammans för att utveckla undervisningen, planera och följa upp med läroplanen och kommunens mål som riktmärke.
Du får också möjligheten att ta på dig ansvarsområden utifrån din kompetens, intresse och skolans behov – vi värdesätter initiativtagande och nya idéer.
Just nu står Björnaskolan inför en spännande ombyggnation – något som ger dig som ny medarbetare en unik möjlighet att vara med och påverka skolans framtid. Du får chansen att bidra med idéer kring hur våra nya trä/metallslöjdsal och andra undervisningsmiljöer ska utformas för att bäst stödja modern undervisning och elevers lärande.
Som nyanställd lärare i Örnsköldsviks kommun får du ett introduktionsprogram under ditt första år. Du tilldelas en mentor – en erfaren kollega med samma ämnesbehörighet – som vägleder dig och ger stöd i din yrkesroll.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad grundskollärare med behörighet att undervisa i trä- och metallslöjd samt teknik.
Du har ett tryggt och tydligt ledarskap i klassrummet och möter elever med respekt samt ett lågaffektivt förhållningssätt. För dig är mångfald en självklar tillgång, och du vill aktivt bidra till en inkluderande lärmiljö där alla elever får möjlighet att utvecklas och nå sin fulla potential.
Du trivs med att samarbeta – både i arbetslaget och i dialogen med elevernas vårdnadshavare. Vi ser gärna att du vill vara en del av ett kollegialt sammanhang där vi stöttar, inspirerar och utvecklar varandra.
Har du en annan bakgrund men är intresserad av tjänsten? Välkommen att söka ändå – vi kan erbjuda tidsbegränsad anställning som obehörig lärare.
Vi erbjuder en arbetsplats med erfarna och engagerade kollegor där du får möjlighet att påverka skolans framtida utformning. Hos oss får du en utvecklande lärarroll med stort kollegialt stöd. Är du ny i yrket erbjuder vi dessutom ett introduktionsår med mentorstöd för att ge dig en trygg och stabil start i din profession.
Välkommen till ett jobb där du gör skillnad – varje dag!
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Inspireras av hur det är att bo, leva och verka i Örnsköldsvik
Vid en eventuell anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister visas upp för arbetsgivaren.
På bildningsförvaltningen verkar vi för att skapa goda förutsättningar för varje barns och elevs lärande, utveckling och kreativitet. Vi vill skapa en trygg och inspirerande lärandemiljö, där lusten att lära står i fokus och där barn, elever och personal möter varandra med respekt.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap. För en del tjänster krävs uppvisade av utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kan kräva svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445), http://www.ornskoldsvik.se
Järnvägsgatan 6 (visa karta
)
891 31 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
Bildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Anton Nilsson anton.nilsson@ornskoldsvik.se 076-1389418
