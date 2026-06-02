Kreativ sushikock söktes
2026-06-02
Är du nyfiken på sushiköket och vill utvecklas inom ett yrke som kombinerar precision, smak och kreativitet? Vi söker nu ett sushikock med ett genuint intresse för matlagning.
Vi är Karlshamns enda genuina sushirestaurang, belägen i stadens hjärta. Hos oss får gästerna en helhetsupplevelse med förstklassig sushi i kombination med noggrant utvalda cocktails, vin och öl – allt serverat i en varm och mysig miljö.
Vad vi erbjuder:
Hos oss får du möjlighet att utvecklas och bemästra sushiteknik i en utmanande och professionell miljö. Du blir en del av ett team där vi värderar både samarbete och självständighet. Vi erbjuder en heltidsanställning med marknadsmässig lön – vi är anslutna till facket Visita.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av att arbeta som sushikock
• Är kvalitetsmedveten och serviceinriktad
• Kan arbeta självständigt och i team
• Är flexibel och ansvarstagande
Vi erbjuder:
• Ett trevligt arbetslag
• Möjlighet att utvecklas tillsammans med verksamheten
• Konkurrenskraftiga villkor enligt överenskommelse
Låter det intressant? Skicka din ansökan eller kontakta oss för mer information. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02
E-post: karlshamn@sushimakibnr.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köksbiträde". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sushibar Maki i Karlshamn AB
(org.nr 559003-1893)
Christopher Schrödersgatan 2B (visa karta
)
374 36 KARLSHAMN Arbetsplats
