Tekniker till Jaco Maskinservice
2026-03-10
Strömstad
Munkedal
Sotenäs
Dals-Ed
Om Jaco Maskinservice Vi är specialister på maskiner och redskap inom jordbruk, skogsbruk, trädgård och hem & fritid. Vi utför service och reparationer på skogs- och lantbruksmaskiner och trädgårdsmaskiner. I våra butiker har vi ett brett sortiment av gräsklippare, snöslungor, röjsågar, motorsågar mm. Vi har också såg- och trädgårdsprodukter och tillbehör, oljor, batterier, arbets- och skyddskläder och försäljning inom hydraulik.
Jaco Maskinservice är auktoriserad servicelämnare åt John Deere Forestry som är marknadsledande leverantör av skogsmaskiner i Sverige, samt försäljning av Waratah iSverige och Norge. Vi är även auktoriserad servicelämnare åt Vimek Fassi Group, och auktoriserad återförsäljare och servicelämnare åt Deutz Fahr och Kubota.
Vi söker nu tekniker!
Om tjänsten Du kommer arbeta både med reparation i vår verkstad och ute på fält hos våra kunder. Din vardag kommer bestå av allt från service och underhåll till mer avancerade reparationer och felsökningar på Skogsmaskiner men även på Lantbruksmaskiner, Entreprenadmaskiner och andra typer av maskiner.
Din erfarenhet För att snabbt komma in i arbetet så är det bra om du har erfarenhet av att arbeta som mekaniker på liknande produkter. Vi ser gärna att du har tekniskt gymnasium eller motsvarande kompetens. Du har goda datakunskaper, behärskar svenska och engelska i tal och skrift och innehar B-körkort.
Din personlighet
Du är noggrann, strukturerad och ha förmåga att följa uppsatta tidsplaner. Du är serviceinriktad och har lätt för att förstå kundens behov. Du är en person som kan ta egna beslut, filtrera information och prioritera uppgifter. Hos oss värdesätter vi att våra medarbetare ser till helheten.
Intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Denna rekrytering sker i samarbete med Bahusia.
Om Bahusia
Bahusia är den externa personalavdelningen för små och medelstora företag. Vi skapar kostnadseffektiva lösningar genom ständiga förbättringar av våra interna processer.
Läs mer om oss på https://bahusia.se
För mer information Håkan Karlsson, telefon 0522-44 02 43, hakan@bahusia.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bahusia Personalförmedling AB
(org.nr 556671-1452) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Håkan Karlsson 0522-440243 Jobbnummer
9786476