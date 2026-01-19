Tekniker till Digital Workplace
Luossavaara-Kiirunavaara AB / Supportteknikerjobb / Kiruna Visa alla supportteknikerjobb i Kiruna
2026-01-19
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luossavaara-Kiirunavaara AB i Kiruna
, Gällivare
, Luleå
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med lokal IT-support och bidra till att skapa en smidig digital arbetsmiljö för våra medarbetare? Vi söker en tekniker till vårt team, en roll där du får kombinera problemlösning, service och projektstöd i en dynamisk miljö.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill
förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du
vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Din roll
Som tekniker är du en del av vår Digital Workplace-sektion och arbetar med allt från datorer, mobiler och skrivare till konferensrum och infoskärmar. Du hanterar felsökning, installationer och ärendehantering, samt ansvarar för beställningar, registervård och onboarding/offboarding av medarbetare. Rollen innebär också att du fungerar som projektstöd vid utrullningar och åldersutbyten av utrustning, samt hjälper användare att komma igång med system och applikationer. Du bemannar vår lokala IT-frontdesk och är en förlängning av Service Desk. Resor inom våra verksamhetsorter förekommer.
Det här har du med dig
Du är strukturerad och har förmåga att hålla ordning i en miljö med många parallella uppgifter. Du är initiativtagande och ser möjligheter att ta ansvar och utvecklas i rollen. Du är trygg i din kommunikation, lyhörd för verksamhetens behov och bygger förtroende genom att leverera lösningar som fungerar. Dessutom är du lojal och trivs med att skapa goda relationer i ett team som värdesätter samarbete.
Vi förväntar oss att du har
- Gymnasial utbildning, gärna med el- eller datainriktning.
- God datorvana och intresse för IT.
- Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
- B-körkort.
Det är meriterande om du har
- Erfarenhet av Windows, Android, iOS, Microsoft Office 365
- Erfarenhet av IT-support, ITIL
- Erfarenhet av Intune eller Workspace
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Luleå, Kiruna, Gällivare
Omfattning: Heltid, dagtid måndag-fredag
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Erik Rynbäck, Sektionschef på 010 144 80 66 eller erik.rynback@lkab.com
Fackliga kontakter Kiruna/ Svappavaara:
- Sakari Alanko, Unionen, 0980-725 08
-
Maja Krutrök, Ledarna, 0980-535 50
-
Peter Johansson, Akademikerföreningen, 0980-718 79
Fackliga kontakter
Malmberget/Luleå:
- Unionen Södra Katarina Paganus, 0970-762 98
-
SACO-klubben Södra - Annika Taavoniku, 0970-795 32
-
Ledarna Södra - Johanna Dahlin, 010-144 50 16
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
jämställdhet och mångfald i fokus. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luossavaara-Kiirunavaara AB
(org.nr 556001-5835), https://lkab.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lkab Jobbnummer
9690485