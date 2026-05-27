Tekniker stationer - Gotlands Elnät
Geab bedriver verksamhet genom tre bolag, moderbolaget Gotlands Energi AB samt dotterbolagen Gotlands Elförsäljning AB och Gotlands Elnät AB. Geab ägs till 75% av Vattenfall och till 25% av Region Gotland. Vi är idag cirka 170 medarbetare som jobbar inom en rad olika yrken och expertisområden. Vi jobbar aktivt utifrån våra upplevelseprinciper, öppen, aktiv, positiv och säkerhet. Vi är fast beslutna att göra det möjligt att leva ett fossilfritt liv. Klimatet är vår mest spännande utmaning inför framtiden. Tillsammans kan vi göra skillnad och vi behöver dig för att nå dit.
Vill du arbeta med framtidens energi på Gotland?
Vi söker dig som är elektriker, installatör eller tekniker och som vill bygga och underhålla framtidens kraftstationer.
Som anställd hos oss blir du en del av ett större mål. Geab är en del av Vattenfall och här jobbar du i en framtidsbransch där alla kompetenser, nya perspektiv och olika erfarenheter behövs. Publiceringsdatum2026-05-27Om tjänsten
Som tekniker på Gotlands Elnät arbetar du med underhåll, felavhjälpning och nybyggnation av stationsutrustning inom 70 kV- och 10 kV-ställverk samt HVDC-anläggningar. I rollen ingår även arbete med reläskydd, kontrollutrustning samt installation av kontroll- och kraftkablage. Beredskapstjänstgöring kan förekomma.
Arbeta med underhåll, felsökning och nybyggnation av stationsutrustning för 70 kV- och 10 kV-ställverk samt HVDC-anläggningar.
Utföra både förebyggande och akuta insatser för att minimera driftstörningar och säkerställa en stabil elförsörjning.
Bidra till utvecklingen av våra arbetsmetoder med fokus på kvalitet, effektivitet och en arbetsmiljö i världsklass.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team bestående av en underhållsledare och sju tekniker som jobbar tillsammans. Samarbete, kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte är en naturlig del av det dagliga arbetet.
Utbildning inom el/elkraft eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom området.
Manuellt B-körkort är ett krav. BE- och/eller C-körkort är meriterande.
Erfarenhet av arbete inom elkraft är meriterande, men inget krav.
Som person är du ansvarstagande och kundfokuserad och trivs med att arbeta utomhus i fält, både ensam och tillsammans med dit team. Du gillar att lösa tekniska problem på ett noggrant och strukturerat sätt. Du uppskattar friheten i arbetet och har en vilja att göra skillnad i din roll. Att arbeta säkert är en självklarhet för dig.
Att jobba hos oss ska vara både roligt och hållbart, och därför sätter vi våra medarbetares hälsa säkerhet i fokus. Vi har många förmåner som främjar hälsa och balans i livet. Bland annat erbjuder vi arbetstidsförkortning, träning på arbetstid, friskvårdsbidrag, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera.
Placeringsort är Visby. Hemstationering kan bli aktuellt, men du arbetar med hela Gotland som arbetsplats.
Kontakta rekryterande chef: Alexandra Hallén, tel: 070-276 02 58. För mer information kring själva rekryteringsprocessen, kontakta rekryterare: Carolina Bölander
Fackliga representanter för denna tjänst är Eva Jirhem, Ledarna, tfn 0498-28 52 64. Jeanette Regin, Unionen, tfn 0498-28 50 22 och Patrik Malmquist, SEKO, tfn 0725 756 538.
Välkommen med din ansökan senast 10 juni 2026. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
Vi är övertygade om att mångfald och samarbete mellan olika yrkesgrupper och generationer är nyckeln till framgång. Vi arbetar kontinuerligt för att främja en inkluderande arbetsmiljö där alla individer ges samma möjligheter och känner sig värderade oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Att arbeta inom Geab innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Vattenfall AB
