Tekniker sökes till Skaraborg

Är du positiv, flexibel och en sann lagspelare? Är du intresserad av en teknikertjänst med varierande arbetsuppgifter? Då ska du titta hit!Publiceringsdatum2026-01-15Om tjänsten
I denna roll blir du en viktig del av den dagliga verksamheten inom fordonsindustrin. Din huvudsakliga arbetsuppgift innebär att säkerställa att avdelningens process och produktionsutrustning har hög tillgänglighet. Dina arbetsuppgifter
Säkerställa korrekta maskininställningar, energihushållning och fungerande säkerhetsfunktioner.
Utföra verktygsbyten, uppstartsverifieringar och rapportera störningar eller kassationer direkt.
Bidra med utbildning, samarbete och flexibilitet inom avdelningen.
Deltagande i förbättringsarbete, handlingsplaner vid störningar, provkörningar samt olika utvecklingsgrupper som TPM, CI och FMEA.
Om dig som söker
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Därför ska du som söker vara en teknikintresserad person med god förmåga att arbeta både i grupp och självständigt.
Krav
Flytande svenska och engelska - både tal och skrift
Treårig teknisk utbildning eller motsvarande kunskaper inhämtad från flerårigt arbete i yrket.
Allmänt Tekniskt intresse, mångfacetterad kompetens inom yrket samt öppen för arbetsuppgifter med hög flexibilitet.
Självgående, van att arbeta självständigt och problemfritt samarbete i grupp.
Meriterande
Godkänd certifiering som Formsprutningstekniker
Vad vi kan erbjuda dig
Tranpenad hjälper dig forma din framtid! Som Tranpenadare är du en viktig del av vår bemanningsstyrka och får en anställning med marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Du får även ett förmånligt friskvårdsbidrag och en generös rabatt hos gymkedjorna Nordic Wellness, SATS och Fitness24Seven!
Övriga villkor
Arbetstider: Dagtid / 2-skift Omfattning: 100% Lön: Enligt GFL Start: Enligt överenskommelse
Om Tranpenad Group
Sedan 1999 har vi på Tranpenad arbetat för att få företag och människor att växa. Idag är vi en av Sveriges största aktörer inom vårt segment, med 2 500 medarbetare och kontor i Stockholm, Eskilstuna, Göteborg, Borås, Trollhättan, Jönköping och Helsingborg. Genom att vara personliga, kompetenta och ansvarstagande i allt vi gör - och ha roligt medan vi gör det - blir vi det personliga bemanningsföretaget som alla pratar om. Tranpenad är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag och anslutet till Kompetensföretagen via Almega.
Sedan 2022 är matchningsbolaget Eyes4work en del av Tranpenad Group. Eyes4work startades 2018 med målsättningen att tillsammans med lokalt förankrad personal och samarbetspartners skapa effektiva kedjor där utbildning och matchning är delar i den process som leder individen framåt, mot ett nytt jobb eller vidare mot nästa mål. Eyes4work finns idag på ett 60-tal orter i landet och varje dag går 8 deltagare vidare till ett nytt jobb eller en utbildning.
Tranpenad ett Karriärföretag 2025
Tranpenad har utsetts till Karriärföretag 2025 för vårt arbete med att skapa en engagerande och utvecklande arbetsmiljö. Som en av Sveriges största aktörer inom bemannings- och driftpartnerlösningar erbjuder vi våra medarbetare möjligheter att arbeta inom lager, logistik, e-handel, industri och produktion. Genom vårt fokus på personlig utveckling och ansvarstagande gör vi oss till en attraktiv arbetsgivare för dem som vill växa och bidra till framgångsrika kundrelationer.Så ansöker du
Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller telefon.
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med Tranpenads värdegrund.
För oss är det viktigt med en trygg arbetsmiljö och därför har vi nolltolerans mot alkohol och droger. För att säkerställa att våra policys efterlevs kan det förekomma alkohol- och drogtester, innan och under anställning. Så ansöker du
