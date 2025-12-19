Tekniker säkerhetsplattform
2025-12-19
Om jobbet
Vill du arbeta i en viktig roll där du bidrar till Göteborgs Stads IT-säkerhet? Nu söker vi en tekniker till enheten Operations Center inom Intraservice.
Här blir du en del av ett kompetent team som äger, förvaltar och utvecklar de tekniska plattformar och verktyg som är avgörande för stadens säkerhetsarbete.
Hos oss får du möjlighet att arbeta både operativt och strategiskt - med allt från installationsarbete och verktygsutveckling till plattformsstrategi, incidenthantering och kontinuerlig förbättring. Rollen passar dig som trivs i en dynamisk och samhällsviktig verksamhet.
Som tekniker ansvarar du för installation, konfigurering, underhåll och utveckling av de verktyg och plattformar som Security Operations Center (SOC) använder i sitt dagliga arbete. Du är en viktig länk mellan verksamheten, tekniken och leverantörerna, och säkerställer att våra system har hög driftsäkerhet, god säkerhet och är rustade för framtida behov.
Du arbetar nära SOC-analytiker, förvaltning och externa partners - och stöttar organisationen i att utforma integrationer och tekniska lösningar.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Ansvara för och hantera ärenden relaterade till verktygen som SOC:en använder
- Utveckla och ansvara för integreringar med andra verktyg och tjänster
- Utbilda och supportera användare av verktygen inom ansvarsområdet
- Ansvara för dialog med leverantörer gällande supportärenden relaterade till produkter/verktyg
- Arbeta med kontinuerlig förbättring och tillsammans med SOC och CISO säkerställa att systemen används optimalt för ändamålet
- Ansvara för att relaterad dokumentation upprättas och underhålls
Om digPubliceringsdatum2025-12-19Kvalifikationer
- Högskoleutbildning inom relevant område eller motsvarande erfarenhet
- Bakgrund som systemansvarig eller teknisk specialist inom säkerhet eller infrastrukturtjänster
- God teknisk förståelse och förmåga att arbeta med komplexa system i en större organisation.
- Erfarenhet av teknisk förvaltning, drift och automatisering
- Erfarenhet av incidenthantering
Meriterande:
- Erfarenhet av arbete med SIEM, SOAR, NDR och mejlsäkerhet
- Erfarenhet av arbete med logghantering
- Kunskap av scriptning
- Erfarenhet av API-integrationer
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och söker dig som tycker om att arbeta tillsammans med andra kollegor, men även självständigt. Du har god samarbetsförmåga, är engagerad och stimuleras av att samarbeta med andra, är nyfiken och har lätt för att dela med dig av dina kunskaper.
För att trivas i rollen behöver du ha en bred teknisk kunskap och ha ett stort intresse av att arbeta med skalbara säkerhetslösningar inom en stor organisation. Du är analytisk i ditt sätt att agera, tar uppgifter på allvar och är mån om att slutföra uppdrag utan att ta några genvägar. Du kan på ett strukturerat sätt sammanställa och dokumentera resultaten av ditt arbete. Som person blir du engagerad av utmanande problemställningar och har ett stort mått av nytänkande.Övrig information
Intraservice bedriver samhällsviktig verksamhet och därför ställer vi höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Tjänsten är säkerhetsklassad i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585). Det förutsätter svenskt medborgarskap och godkänd säkerhetskontroll, vilket innefattar bland annat registerkontroll via SÄPO samt godkänt alkohol- och drogtest.
Du kommer att få befattningen Systemanalytiker hos oss.
Sista ansökningsdag är 11 januari 2026.
På grund av jul- och nyårshelgerna påbörjas intervjuer under vecka 3. Det kan därför dröja något innan vi återkopplar, men alla sökande kommer att få återkoppling så snart processen startar. Om företaget
Intraservice levererar tjänster och digital infrastruktur som hjälper medarbetare och chefer i Göteborgs Stad att arbeta smart och effektivt. På så vis gör vi det enklare att arbeta i staden och skapar förutsättningar för en god service till göteborgarna. Vi har en central roll i stadens digitalisering och automatisering och våra kunder är Göteborgs alla förvaltningar och bolag.
Vi är drygt 700 medarbetare som arbetar i centrala Göteborg. Hoppas du vill bli en av oss!
Mer information: http://www.goteborg.se/intraserviceÖvrig information
Som medarbetare på Intraservice delar du självklart Göteborgs Stads förhållningssätt: vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt. På Intraservice arbetar du i en kunskapsorganisation som ständigt utvecklas. Hos oss finns en hög grad av komplexitet och bredd samt många spännande uppdrag och roller. Mycket av det vi gör handlar om stora volymer, där du är med och bidrar till samhällsnytta för stadens verksamheter och i förlängningen för medborgarna. Vi arbetar både verksamhetsbaserat och tillitsbaserat, erbjuder flexibel arbetstid och eftersträvar balans mellan arbete och privatliv. Hos oss får du flera friskvårdsförmåner såväl som andra förmåner. Vår strävan är att både idag och i framtiden vara en attraktiv arbetsgivare!
Vissa tjänster på Intraservice kan komma att innefattas av krigsplacering med allmän tjänsteplikt vid höjd beredskap eller krig.
