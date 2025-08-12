Tekniker ledningar - Gotlands Elnät
Vattenfall AB / Ljus- och ljudjobb / Gotland Visa alla ljus- och ljudjobb i Gotland
2025-08-12
Företagsbeskrivning
Geab bedriver verksamhet genom tre bolag, moderbolaget Gotlands Energi AB samt dotterbolagen Gotlands Elförsäljning AB och Gotlands Elnät AB. Geab ägs till 75% av Vattenfall och till 25% av Region Gotland. Vi är idag cirka 170 medarbetare som jobbar inom en rad olika yrken och expertisområden. Vi jobbar aktivt utifrån våra upplevelseprinciper, öppen, aktiv, positiv och säkerhet. Vi är fast beslutna att göra det möjligt att leva ett fossilfritt liv. Klimatet är vår mest spännande utmaning inför framtiden. Tillsammans kan vi göra skillnad och vi behöver dig för att nå dit.
Om rollen
Vill du följa med oss på resan mot fossilfrihet? Som anställd hos oss blir du en del av ett större mål: vi arbetar för fossilfrihet på Gotland. Geab är en del av Vattenfall och här jobbar du i en framtidsbransch där alla kompetenser, nya perspektiv och olika erfarenheter behövs.
Vi söker just nu tekniker som vill bygga och underhålla framtidens elnät.
Som tekniker på Gotlands Elnät jobbar du i en grupp med kompetenta kollegor som har i uppgift att bygga, underhålla och felavhjälpa luftledningar, jordkabel och nätstationer. Teknikerna själva beskriver arbetet som varierat och att man jobbar självständigt med sina arbetsuppgifter. Gillar du att jobba ute i friska luften med ett starkt syfte och där du har hela Gotland som din arbetsplats kan det här vara tjänsten för dig.
Det här kommer du göra
Du jobbar i fält med nyanslutningar, reparationer och nybyggnation samt drift och underhållsarbete på vårt nät, på både låg- och högspänning.
Arbeta med både förebyggande och akuta åtgärder för att minska driftstörningar.
Vara med och utveckla våra arbetsmetoder för en arbetsmiljö i världsklass.
Kravspecifikation
Utbildning inom el alternativt erfarenheter av el (till exempel kanske du har jobbat som elektriker, installatör eller liknande).
Du behöver ha ett manuellt B-körkort för denna roll. BE och/eller C-körkort är meriterande.
Om du tidigare har arbetat med elkraft är det meriterande men inget krav.
Vem är du
Du är en ansvarstagande och kundfokuserad person som trivs med att arbeta utomhus i fält både ensam och tillsammans med andra. Som person gillar du att lösa tekniska problem på ett noggrant och strukturerat sätt. Du uppskattar friheten i arbetet och har en vilja att göra skillnad i din roll. Att arbeta säkert är en självklarhet för dig.
Ytterligare information
Vi erbjuder
Att jobba hos oss ska vara både roligt och hållbart, och därför sätter vi våra medarbetares hälsa säkerhet i fokus. Vi har många förmåner som främjar hälsa och balans i livet. Bland annat erbjuder vi arbetstidsförkortning, träning på arbetstid, friskvårdsbidrag, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera.
Var kommer du att jobba
Visby, eller hemstationering kan bli aktuellt. Men du arbetar med hela Gotland som arbetsplats.
Vill du veta mer om tjänsten
Kontakta rekryterande chef: Alexandra Hallén, tel: 070-276 02 58. För mer information kring själva rekryteringsprocessen, kontakta rekryterare: Catalina Roa Rodriguez, tel: 070-00 26 802.
Fackliga representanter för denna tjänst är Eva Jirhem, Ledarna, tfn 0498-28 52 64. Jeanette Regin, Unionen, tfn 0498-28 50 22 och Patrik Malmquist, SEKO, tfn 0725 756 538, Rolf Ohlsson, Akademikerna.
Välkommen med din ansökan senast 31 augusti 2025. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
Vi är övertygade om att mångfald och samarbete mellan olika yrkesgrupper och generationer är nyckeln till framgång. Vi arbetar kontinuerligt för att främja en inkluderande arbetsmiljö där alla individer ges samma möjligheter och känner sig värderade oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Övrigt
Att arbeta inom Geab innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
Västra Törnekvior 4B (visa karta
)
621 43 VISBY Arbetsplats
Visby - Gotlands Energi AB Jobbnummer
9453748