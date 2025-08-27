Tekniker (långt vikariat)
Anticimex ska vara bäst på det vi gör, fortsätta driva utvecklingen i branschen samt ge våra kunder professionell och personlig service. Att ta ansvar för människors hälsa och livskvalitet är grunden i Anticimex hållbarhetsarbete. Vi söker nu en serviceinriktad tekniker på ett längre vikariat. Här får du utvecklas tillsammans med ett familjärt företag i framkant i en roll som både är social och analytisk.
Vad du gör Ditt arbete består av att ge våra kunder stöd i deras matsäkerhetsarbete genom förebyggande inspektioner, riskbedömningar, provtagningar, dokumentation och utbildningar. Rollen innefattar även skadedjursinspektioner samt eventuell avhjälpning och sanering av våra kunders uppkomna problem. För att lyckas väl arbetar vi nära våra kunder och är måna om relationerna med dem.
Vem du är Dina personliga egenskaper är viktiga för oss. Vi ser att du är van att skapa och bygga goda relationer till kund tack vare trygghet, lyhördhet och kreativitet. Rollen passar dig med utvecklat självledarskap och eget driv - med fördel inom service och kundsamarbeten.
För att lyckas ser vi att du
har körkort B och trivs med att köra bil
är van att jobba med dator, platta och smarttelefon
talar och skriver på svenska, behärskar engelska och gärna fler språk
gärna har erfarenhet från livsmedelsbranschen med kvalitetsansvar och/eller utbildning inom livsmedel
har möjlighet till övernattning på annan ort
Vad du får På Anticimex värnar vi om varandra, våra kunder, miljön och samhället. Anticimex är ett värderingsstyrt bolag där våra medarbetare prioriteras genom att erbjudas utbildning och personlig utveckling i vår strävan att ständigt bli bättre.Hos Anticimex får alla chansen till att bli riktigt bra på det som de gillar att göra.Du erbjuds därför:
En stimulerande arbetsmiljö med goda möjligheter till personlig utveckling
Löpande intern utbildning och möjlighet till specialisering
Frihet att ta eget ansvar och möjlighet att påverka
Engagerat ledarskap och kunskapsutbyte
Tjänstepension, friskvårdsbidrag och förmånspaket från Benify
Bra att veta
Detta är ett vikariat om 36 månader med eventuell möjlighet till förlängning
Du utgår från kontoret i Luleå
Tjänsten kräver resor, ibland med övernattning
Vill du vara med och göra skillnad? Varmt välkommen med din ansökan! Vi hanterar ansökningar, urval och intervjuer fortlöpande, så vänta inte med din ansökan. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
De frågor du får besvara när du skickar in din ansökan kommer tillsammans med ditt CV att ligga till grund för det första urvalet vi gör. I vissa av våra rekryteringar använder vi oss även av ett urvalstest (personlighetstest). Läs mer om rättvis rekrytering här.
Om vi utifrån din ansökan bedömer att du skulle passa bra i rollen kommer vi att kontakta dig för en avstämning. Om du denna gång inte anses rätt för rollen, så kommer du självklart också att få återkoppling från oss.
Vi vill att vår arbetsplats ska vara en spegling av samhället och eftersträvar mångfald, därför uppmanar vi alla kvalificerade kandidater att söka tjänsten. Välkommen till Anticimex! Ersättning
