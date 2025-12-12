Tekniker inom telekom och radio
2025-12-12
Är du en engagerad tekniker med erfarenhet av telekom eller radio? Combitech i Arboga, Norrköping och Linköping söker en tekniker med kunskap inom kommunikationssystem, nätverksteknik eller radiosystem. Hos oss får du chansen att utvecklas, utmanas och bidra till hela livscykeln av kommunikationslösningar - från framtagning till drift och support. Bli en del av vårt team där du kan göra skillnad och bidra till en hållbar framtid inom försvars- och säkerhetsindustrin. Ansök idag och forma framtidens kommunikationslösningar med oss.
Din roll som tekniker inom telekom och radio
Som tekniker hos oss kommer du jobba med kommunikationssystem i olika tappningar mot våra kunder. Du kommer vara delaktig i hela livscykeln- från framtagning till drift och avveckling av system och delsystem, du kommer även jobba med support och reparationsflödet.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat innebära att felsöka, driftsätta och uppgradera system för våra olika kunder. I jobbet ingår support hos kund, integration mellan olika system, installation, konfiguration, reparation och underhåll. Det kan också bli aktuellt att analysera och tolka kravspecifikationer samt ta fram rapporter liksom att genomföra utbildningar.
I rollen kommer du arbeta i ett team med specialister och projektledare där du kommer att behöva kommunicera och samarbeta för att ni tillsammans ska leverera.
Resor är förekommande i tjänsten.
Vem är du?
Vi söker dig som är driven, har ett stort intresse av kommunikationslösningar, vill utvecklas och utmanas. Du har erfarenhet inom nätverksteknik och radiosystem eller har motsvarande utbildning. Det är meriterande om du har tekniskt kunnande inom kommunikation, såsom radio- och mätteknik, IT-säkerhet eller optofiberteknik.
För att trivas hos oss bör du vara självgående, ha lätt att samarbeta med andra och vara flexibel. Du kan självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar samt analysera och utvärdera olika tekniska lösningar inom nätverksområdet. Du kan kommunicera flytande på svenska och engelska, i både tal och skrift.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker efter sista ansökningsdag på grund av julledighet. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom & gör skillnad
Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktperson: Lina Knutson, +46 76 6371620
Vi undanber oss rekryteringssamarbeten.
