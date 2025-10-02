Tekniker inom 2nd line support
Centric Professionals AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2025-10-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centric Professionals AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Eccera söker nu supporttekniker med minst två års erfarenhet av IT-support på 2nd line nivå till uppdrag hos en kund som behöver stärka sin 2nd line support.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.
Uppdraget är på heltid och kommer att pågå tills vidare.Publiceringsdatum2025-10-02Arbetsuppgifter
Som tekniker inom 2nd line support kommer du arbeta med att ta emot och lösa incidenter samt problem som eskalerats från 1st line. Du kommer att arbeta nära verksamheten och ärendena löser du via telefon, remote och onsite. Att lösa de mer komplexa problemen med hjälp av grundlig felsökning är en stor del av arbetet. Du kommer att arbeta med dagligt installations- och serviceunderhåll, säkerhetslösningar samt supportarbete på utrustning samt i system och applikationer såsom Microsoft 365, Azure och Intune.
Din profil och kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har arbetet i minst två år med liknande arbetsuppgifter och inom IT i fem år. Som person har du ett strukturerat tankesätt med uppmärksamhet på detaljer. Du är tekniskt kunnig, en riktig lagspelare samt talar och skriver svenska och engelska flytande.
Krav* Erfarenhet av djupare felsökning* Goda kunskaper inom Microsoft 365 och Azure* Erfarenhet av Windows Server 2016 och uppåt - uppsättning och underhåll* God nätverksförståelse
Meriterande* Erfarenhet kring olika backuplösningar* Erfarenhet av virtualisering
• B-körkort
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Vi genomför regelbundet spännande och roliga aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under trevliga och avslappnande former. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centric Professionals AB
(org.nr 556718-3693) Arbetsplats
Eccera Professionals AB Kontakt
Hollie Van de Ruit Hollie.VandeRuit@eccera.com Jobbnummer
9538190