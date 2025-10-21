Tekniker Besiktning
2025-10-21
Företagsbeskrivning
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid där vi hittar nya innovationer som bidrar till ett fossilfritt samhälle. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer som innebär stora investeringar för energiomställningen. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till allt fungerar.
Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste arbetsplats!
Om rollen
Vill du bli en viktig del av energiomställningen? Vattenfall Services är Sveriges ledande entreprenadbolag inom energi- och elkraftsområdet och vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur! Hos oss jobbar du i en framtidsbransch med stort fokus på en hållbar framtid.
Nu söker Vattenfall Services Nordic personer som vill utbildas till och arbeta som besiktningsmän i Uppland/Roslagen/Bergslagen. I rollen som besiktningsman är ditt huvudsakliga ansvarsområde att genomföra besiktningar utav elstolpar, nätstationer, kabelskåp och liknande. Du arbetar ute i fält året om, där du genomför besiktningar och registrerar ditt arbete löpande. I rollen kommer du att ha nära kontakt med din arbetsledare, och vid längre sträckor arbetar du tillsammans med en kollega.
För att komma in i rollen kommer du att genomgå en intensivutbildning hos Vattenfall. Utöver din arbetsledare kommer du ha kontakt med övriga i teamet för att få riktigt goda förutsättningar att genomföra ditt arbete. För dig som trivs med att arbeta utomhus och nära naturen, och som dessutom är tekniskt intresserad är det här en fantastisk möjlighet!
Kravspecifikation
Vi söker dig som
Har en avklarad gymnasial examen, med fördel inom el, elkraft, teknik, bygg eller liknande.
Har manuellt B-körkort
Har en vilja och möjlighet att arbeta fysiskt och utomhus i alla väder
Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
Har goda IT-kunskaper och kan hantera olika digitala verktyg och program
Det är meriterande om du har
Tidigare erfarenhet av att arbeta med besiktningar
Tidigare erfarenhet av att arbeta med elanläggningar
Som person behöver du vara självgående och trivas med att arbeta självständigt samtidigt som du är kommunikativ och öppen för samarbete. Du tar stort eget ansvar och har struktur och lösningsfokus som framstående egenskaper.
Ytterligare information
Efter flera decennier i energibranschen vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi dig i denna roll en aktiv och varierande arbetsvardag ute i naturen med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Du får en fin start med intensivutbildning hos Vattenfall för att sedan gå över i en heltidsanställning. Vi är en stor och trygg arbetsgivare som ändå känns familjär där medarbetarnas säkerhet, välmående och samarbete är viktiga delar av vår företagskultur!
Hos Vattenfall Services kan du göra skillnad och tillsammans tar vi ansvar för en hållbar energiomställning, tillsammans ger vi kraft åt ett fossilfritt liv.
Är du nyfiken på dina framtida kollegor? Läs mer här: Dina kollegor - Vattenfall SE
Nyfiken på att följa vår vardag? Följs oss på sociala medier!
Linkedin - Vattenfall Services Nordic AB
Instagram - Vattenfallservices
Placeringsort: Du utgår från någon av våra etableringar i Västerås, Avesta, Uppsala eller Östhammar. Resor inom regionen ingår i tjänsten.
Kontakt
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta ansvarig rekryterande chef Per-Åke Klinghag, Per-ake.Klinghag@vattenfall.com
. För mer information kring själva rekryteringsprocessen, kontakta ansvarig rekryterare Renée Li, renee.li@vattenfall.com
.
Fackliga representanter för denna tjänst är Alma Svensson (Unionen), Johan Larsson (SEKO), Torbjörn Blom (Akademikerna) & Magnus Tjergefors (Ledarna). Du når samtliga via Vattenfalls växel, tfn 08-739 50 00
Känns detta som ett jobb för dig? Du är varmt välkommen med din ansökan senast den 10 november! Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.
Då säkerheten för Vattenfall och dess anställda är avgörande kommer vi innan varje anställning genomföra en "pre-employment screening". Dessa kontroller baseras på din roll som du kommer att fylla inom Vattenfall.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könsidentitet och könsuttryck, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning. Så ansöker du
